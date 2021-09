Le juge décide que les développeurs iPhone peuvent acheminer les transactions in-app loin de l’App Store, mais Apple déclare une victoire

Apple savait probablement ce qui se préparait lorsqu’il a décidé la semaine dernière d’autoriser les développeurs d’applications à communiquer aux clients des moyens d’effectuer des transactions in-app qui contournent l’App Store et ses frais de commission de 30%. Mais il semble que les dérapages arrivent de toute façon alors que le procès le plus important concernant le prétendu monopole du fabricant d’iPhone sur les ventes d’applications iOS prend un dernier tournant majeur.

Epic Games, qui possède Fortnite parmi d’autres MMO et entités, a obtenu une injonction permanente contre Apple (via The Verge) qui empêche la société d’appliquer des règles empêchant les développeurs de se connecter à des plateformes de paiement externes directement depuis l’application. La restriction entre en vigueur le 9 décembre.

Apple a appliqué une telle règle contre Fortnite l’année dernière lorsqu’Epic a retiré ses paiements de transaction de ses applications. Google aurait cherché à appliquer de manière plus agressive une politique similaire pour les applications Android sur son Play Store. Nous avons contacté Google pour commentaires.

La décision de la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers est fondée sur des violations de la loi californienne anticoncurrentielle :

La Cour conclut que les dispositions anti-direction d’Apple cachent des informations critiques aux consommateurs et étouffent illégalement le choix des consommateurs. Lorsqu’elles sont associées aux violations antitrust naissantes d’Apple, ces dispositions anti-direction sont anticoncurrentielles et un recours à l’échelle nationale pour éliminer ces dispositions est justifié.

Le verdict écarte également la question de savoir si Apple détient le monopole des ventes d’applications iOS via l’App Store en rejetant les définitions des deux parties du marché pertinent dans le litige et en donnant la sienne : les transactions de jeux mobiles numériques. Gonzalez Rogers cite le succès d’Epic dans la pénétration des consoles et des PC et son désir de percer le secteur mobile.

[…] la Cour ne peut finalement pas conclure qu’Apple est un monopole en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques. Alors que la Cour constate qu’Apple jouit d’une part de marché considérable de plus de 55 % et de marges bénéficiaires extraordinairement élevées, ces facteurs à eux seuls ne révèlent pas un comportement antitrust.

[…] Le dossier final du procès ne contenait pas de preuves d’autres facteurs critiques, tels que des barrières à l’entrée et à une baisse de la production ou de l’innovation sur le marché pertinent. La Cour ne trouve pas que c’est impossible; seulement qu’Epic Games n’a pas réussi à démontrer qu’Apple est un monopoleur illégal.

Dans un communiqué de presse, Apple a claironné la portée étroite du verdict.

Aujourd’hui, la Cour a affirmé ce que nous savons depuis toujours : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust. Apple fait face à une concurrence féroce dans chaque segment dans lequel nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde. Nous restons déterminés à faire en sorte que l’App Store soit un marché sûr et fiable.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a répondu à la déclaration d’Apple sur Twitter en disant que cela ne suffisait pas et que les méthodes de paiement alternatives devraient être autorisées directement dans les applications.

La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs. Fortnite reviendra sur l’App Store d’iOS quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en répercutant les économies réalisées sur les consommateurs. Merci à tous ceux qui ont consacré tant de temps et d’efforts à la bataille pour une concurrence loyale sur les plateformes numériques, et merci en particulier au tribunal pour avoir géré une affaire très complexe dans des délais rapides. Nous continuerons à nous battre.

L’entreprise envisage de faire appel.

En 2019, la Cour suprême a confirmé le droit des clients de l’App Store de poursuivre Apple pour pratiques monopolistiques sur la distribution d’applications iOS.

Séparément, d’autres gouvernements ont cherché à ouvrir la façon dont les applications peuvent être distribuées. Epic a annoncé son intention de tirer parti de la nouvelle loi sud-coréenne qui impose la parité pour les plates-formes de paiement au sein des applications en demandant à Apple de rétablir son droit de publier Fortnite sur iOS dans le pays et de proposer des méthodes de paiement d’Epic et de l’App Store côte à côte.

Epic a demandé à Apple de restaurer notre compte de développeur Fortnite. Epic a l’intention de rééditer Fortnite sur iOS en Corée, offrant à la fois le paiement Epic et le paiement Apple, conformément à la nouvelle loi coréenne. – Fortnite (@FortniteGame) 9 septembre 2021

Au moment de mettre sous presse, les cours des actions Apple (NASDAQ : AAPL) affichent une tendance à la baisse de 2,5 %, tandis que les sociétés de jeux Zynga (NASDAQ : ZNGA) et Playtika sont toutes deux en hausse d’environ 9 %.