Le juge décide que Vanessa Bryant doit remettre les dossiers médicaux au comté de LA

Vanessa Bryant devra partager certains de ses dossiers médicaux avec le comté de LA – le juge dit que les documents sont un jeu équitable parce qu’elle a soulevé la question de sa « détresse émotionnelle ».

Kobe BryantLa veuve de ‘ avait cherché à empêcher le comté d’accéder à ses dossiers médicaux, invoquant le privilège médecin-patient en ce qui concerne ses visites avec un psychothérapeute. Comme vous le savez, Vanessa est poursuivre le comté de LA sur les députés du shérif partageant des photos du site du crash qui comprenaient les restes des victimes.

Elle a déclaré que le fait de savoir que les photos étaient diffusées lui causait « une peur et une anxiété constantes » … et qu’elle avait du mal à dormir et était déprimée.

Les avocats de la défense du comté ont demandé les dossiers médicaux de Vanessa parce qu’ils voulaient déterminer si son traumatisme était causé par la prétendue fuite de photos ou par le tragique accident d’hélicoptère lui-même.

Dans la décision, le juge a déclaré que les dossiers médicaux étaient pertinents et que le comté n’était « ni abusif ni harcelant » en les demandant. Le juge donne à Vanessa jusqu’au 29 novembre pour remettre les documents.