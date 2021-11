Le juge décide que Vanessa Bryant passe un examen psychologique sur les photos de l’accident de Kobe Bryant

Vanessa Bryant n’aura pas à subir une évaluation psychiatrique dans le cadre de son procès contre le comté de Los Angeles. Un juge a décidé lundi de rejeter la demande du comté voulant que Vanessa subisse une évaluation médicale indépendante pour prouver que les photos de l’accident qui a tué son mari Kobe et leur fille Gianna ont causé une détresse émotionnelle, selon PEOPLE.

Dans le dossier judiciaire déposé le 15 octobre, les avocats du comté ont déclaré que les évaluations psychiatriques « sont non seulement pertinentes mais nécessaires pour que le comté se défende contre ces allégations et pour évaluer l’existence, l’étendue et la nature des blessures émotionnelles présumées des plaignants . » Le juge a estimé qu’une telle évaluation serait « inopportune ».

« La position des défendeurs est que, bien que les plaignants aient sans aucun doute souffert d’une détresse et d’un traumatisme graves à cause de l’accident et de la perte de leurs proches, leur détresse n’a pas été causée par les défendeurs ou par des photos du site de l’accident qui n’ont jamais été diffusées publiquement », indique le document. L’année dernière, Vanessa a déposé une plainte contre le comté de Los Angeles, le bureau du shérif et les pompiers, affirmant que « des photos diffusées publiquement du site de l’accident d’hélicoptère » après avoir demandé « que la zone soit désignée zone d’exclusion aérienne et protégée des photographes . » Le mois dernier, Vanessa a révélé comment elle avait vécu la « détresse émotionnelle » de la situation.

« L’impact de l’accident d’hélicoptère a été si dommageable, je ne comprends tout simplement pas comment quelqu’un peut ne pas avoir de respect pour la vie et la compassion, et, au lieu de cela, choisir de saisir cette opportunité pour photographier des individus sans vie et sans défense pour leur propre amusement malade », Vanessa a déclaré dans la déposition, par PEOPLE. « Ma vie ne sera plus jamais la même sans mon mari et ma fille. »

Dans la même déposition, Vanessa a expliqué comment elle avait découvert la mort de Kobe et Gianna. Elle a déclaré qu’une assistante avait frappé à sa porte pour partager la nouvelle et, alors qu’elle essayait de joindre son mari, elle a commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux indiquant « RIP Kobe ». L’accident s’est produit le 26 janvier 2020.

« Elle m’a dit qu’il y avait eu un accident et qu’il y avait cinq survivants », a déclaré Bryant le 12 octobre. « Et je lui ai demandé si Gianna et Kobe allaient bien. Et elle a dit qu’elle n’était pas sûre. » Bryant a appelé Kobe, mais personne n’a décroché. Vanessa a alors appelé sa mère, lui demandant de venir s’occuper de ses deux plus jeunes enfants. Lorsque Vanessa a essayé de rappeler Kobe, elle a soudainement commencé à recevoir des notifications sur son téléphone, « en disant RIP Kobe. RIP Kobe. RIP Kobe. »