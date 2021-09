Le juge déclare qu’Apple doit faire face à une action en justice pour la confidentialité de Siri après des ” activations accidentelles “

Un juge fédéral a déclaré qu’Apple devait faire face à la quasi-totalité d’un recours collectif proposé affirmant que son assistant vocal Siri violait la vie privée des utilisateurs. Comme l’a rapporté ., le juge de district américain Jeffrey White pourrait tenter de prouver que “Siri enregistrait régulièrement leurs conversations privées en raison d'” activations accidentelles “, et qu’Apple avait divulgué ces conversations à des tiers”.

Selon la publication, un utilisateur de Siri a déclaré que ses discussions privées avec ses médecins au sujet d’un traitement chirurgical les avaient amenés à recevoir des publicités ciblées pour ce traitement. Il y avait aussi d’autres cas dans ce procès.

“Apple reproche aux plaignants de ne pas avoir allégué le contenu de leurs communications, mais le cadre privé à lui seul suffit à montrer une attente raisonnable en matière de confidentialité”, a écrit White.

Le juge a déclaré que les plaignants pourraient poursuivre les allégations selon lesquelles Apple aurait violé la loi fédérale sur les écoutes téléphoniques et la loi californienne sur la confidentialité.

En 2019, Apple a été mis au milieu de problèmes de confidentialité concernant les assistants à commande vocale. À cette époque, le Guardian a rapporté que les sous-traitants d’Apple écoutaient les audios de Siri dans le cadre de ses efforts pour améliorer les performances et entendaient souvent des conversations sensibles.

Le rapport a détaillé que bon nombre des choses entendues par ces examinateurs sont des activations accidentelles de Siri – y compris des conversations médicales privées, des transactions criminelles, etc. On dit également que les enregistrements incluent l’emplacement et les coordonnées ainsi que les données de l’application.

Ensuite, la société a suspendu le programme et, dans une mise à jour logicielle, a répondu à cette préoccupation quant à savoir si vous souhaitez partager vos données pour aider Siri à s’améliorer.

En dehors de ce cas, même si Siri est parfois déclenché par les mots « Hey » et « Siri », il est peu probable que ce soit la raison pour laquelle vous voyez une publicité ciblée sur Instagram. En général, les gens ont simplement tendance à être plus prévisibles qu’ils ne le pensent.

C’est pourquoi Apple a proposé des moyens d’empêcher des tiers de vous suivre sur Safari et vous permet désormais de décider si vous souhaitez que les applications vous suivent sur plusieurs plates-formes ou non.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce procès, l’affaire est Lopez et al v. Apple Inc., US District Court, Northern District of California, n° 19-04577.

