Le juge Dedra Davis s’exprimera à Los Angeles ” ULMII ‘Entertainment Conference samedi 6 novembre via Zoom ⋆ .

Le juge Dedra Davis se joint aux panélistes de la conférence de divertissement ULMII de Los Angeles.

* En soulignant les 11 panélistes confirmés pour la 22e édition annuelle de Los Angeles Conférence de divertissement «Uplifting Minds II» via Zoom de 1-3pmPT, nous commençons par Juge Dedra Davis, un avocat de divertissement vétéran de 22 ans qui sert maintenant Houston en tant que juge de son 270e tribunal de district. Le juge Davis fera partie du panel de l’industrie professionnelle qui sera disponible pour parler aux participants lors de la «session de questions et réponses» de la conférence. Le Panel de l’industrie professionnelle jugera également le «Concours national des talents» de la conférence. La conférence sur le divertissement «ULMII», animée par la personnalité de la radio Doresa Harvey (Magic 95.9FM / Praise 106.1FM) et la comédienne Heather Hatton (Amazon Prime), propose une «séance de questions-réponses» avec les panélistes de l’industrie professionnelle, une «vitrine des talents professionnels» de des artistes indépendants et un «National Talent Competition» ouvert aux chanteurs, auteurs-compositeurs, danseurs et acteurs.

La juge Dedra Davis a obtenu son doctorat en droit du South Texas College of Law et est membre de l’American Bar Association et de la Houston Bar Association. En tant qu’avocate du divertissement, ses 22 ans de carrière ont inclus un litige majeur avec le Dr Dre, Aftermath, Interscope et Universal Records sur la violation du droit d’auteur, représentant la plaignante Saregama India (Mumbai, Inde). Elle a travaillé pour des clients tels que H. Town, Frankie J, AllHipHop.com, MCLyte et Yo-Yo. En 2018, elle a mené une campagne pour un siège de juge à Houston qui a déclaré qu’elle serait «Faire de la loi et de l’ordre une justice égale» et elle a gagné. Elle a commencé à servir le 270e tribunal de district en janvier 2019. Dans son tribunal, grâce à son programme de leadership, elle accueille souvent des étudiants pour leur présenter le système juridique et elle a fait venir plus de 1000 jeunes. Le «Legal Executive of the Year» de 2002 a reçu une proclamation de la membre du Congrès Sheila Jackson Lee et a reçu le «Dedra Davis Day» du maire de Houston pour son travail. Le samedi 6 novembre 2021 entre 13h et 13h (heure du Pacifique), les participants à la conférence sur le divertissement «ULMII» via Zoom peuvent lui parler de domaines tels que le droit du divertissement, les droits d’auteur, l’édition musicale, les problèmes liés aux maisons de disques indépendantes et le droit des sociétés.

Parmi les panélistes passés de la conférence sur le divertissement «ULMII», qui se tient chaque année à Baltimore et Los Angeles, figurent Brenda Russell, lauréate d’un Grammy («Piano in the Dark»); La légende du hip-hop MCLyte; Jazz (Dru Hill); Woody (Dru Hill); le comédien / acteur Kel Mitchell (The GoodBurger); l’actrice / chanteuse KeKe Palmer («True Jackson, VP») et le pionnier de la radio souscrite Lee «The Voice» Bailey (www.EURweb.com) – pour n’en nommer que quelques-uns.

Parmi les artistes qui attribuent à «ULMII» leur contribution au lancement de leur carrière, citons le concurrent de Los Angeles, Miguel, qui a été signé par l’un des panélistes de «ULMII» dans le cadre d’un important contrat de disques – aujourd’hui, il est un chanteur / compositeur lauréat d’un Grammy Award; Le concurrent de Baltimore, Naturi Naughton, a été repéré par Broadway lors de l’événement «ULMII» qui a abouti à une course à Broadway, à rejoindre le groupe R&B 3LW, à décrocher un rôle principal dans la série STARZ «Power»; Le concurrent de Los Angeles RoShon Fegan dont le manager a déclaré que ce qu’il avait appris des panélistes l’avait aidé à faire passer RoShon au «niveau supérieur», ce qui a abouti à un rôle de co-vedette dans «Shake It Up» de Disney, à un rôle de vedette sur «Camp Rock» de Disney , pour lui dans l’émission «Dancing with the Stars» d’ABC, et les concurrents de Baltimore, The Featherstone Brothers, qui ont été cités dans le City Paper disant que c’est leur performance à «ULMII» qui a abouti à leur succès car la chanson originale qu’ils ont interprétée a été placée sur le troisième album de Dru Hill comme “I Should Be (Your Boyfriend)” – il a été entendu par SisQo qui était à “ULMII” et il l’a utilisé comme premier single avec un clip vidéo d’accompagnement, ce qui en fait un tube platine.

Pour plus d’informations sur la conférence de divertissement «ULMII» le samedi 6 novembre 2021 de 13h à 13h (heure du Pacifique) via Zoom, connectez-vous sur www.UpliftingMinds2.com ou envoyez un e-mail à info@thepulseofentertainment.com. En savoir plus sur le juge Dedra Davis en vous connectant sur www.DedraDavisforJudge.com ou www.MusicLW.com.

