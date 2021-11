Le juge Derek Hough de ‘Dancing With the Stars’ a été ‘assez surpris’ par un danseur célèbre (exclusif)

Le juge de Dancing With the Stars, Derek Hough, pense que c’est « le jeu de tout le monde » quand il s’agit de remporter le trophée Mirrorball de la saison 30, mais il a été particulièrement surpris par les prouesses d’un danseur célèbre sur la piste de danse. S’adressant à PopCulture.com avant l’épisode de lundi du concours de danse ABC, Hough a révélé que même si YouTuber Olivia Jade Giannulli « n’était pas sur le radar » pour lui avant la saison, il a été agréablement surpris par ses danses avec son partenaire professionnel Val Chmerkovskiy .

« Pour être honnête avec vous, au début … [Olivia Jade is] vraiment bien », a-t-il admis. « C’est une excellente interprète. Elle est vraiment charismatique. C’est très naturel. Mais aussi la technique est vraiment bonne, et j’ai donc été assez impressionné. Je suis assez surpris par elle. »

Le niveau de compétence tout au long de cette saison a été « assez élevé », a poursuivi Hough, abandonnant les noms de Jimmie Allen, Iman Shumpert, Amanda Kloots et JoJo Siwa comme autres prétendants majeurs cette saison. « Qui sait ce qui va se passer ? Tout le monde est si bon ! » il a continué. « C’est une partie excitante de la saison parce que c’est là que ça devient compétitif. … Des gens que vous auriez pu penser qu’ils allaient être en finale sont éliminés. Donc ça va être excitant. »

Une personne que Hough a été « déçue » de voir rentrer chez elle était la star des Spice Girls Mel C, qui a été envoyée avec son partenaire professionnel Gleb Savchenko après la soirée Grease malgré son score élevé. « Elle est juste une légende de la culture pop, et donc j’étais vraiment déçu [to see her go] », a déclaré Hough à PopCulture. « Mec, elle est définitivement rentrée chez elle trop tôt, c’est sûr, parce qu’elle était super talentueuse et super gentille et tout simplement géniale. »

Hough a adoré regarder les stars cette saison faire bouger les choses sur la piste de danse alors qu’il secoue les choses dans sa cuisine à la maison avec des recettes réinventées grâce à son partenariat avec les producteurs d’œufs américains et l’American Egg Board. Créer des remakes de recettes de vacances Eggceptional comme la farce au pain de maïs au jalapeño à servir lors de la première réunion de sa famille depuis « longtemps » pendant les vacances, Hough a déclaré qu’il espérait « ramener ce confort, cette nostalgie » avec une touche.

« Pour moi, il s’agit de savoir comment mettre à jour ces vieilles recettes que nous connaissons et que nous aimons? Comment pouvons-nous pousser un peu les choses? » il expliqua. « Et je pense que nous avons tous beaucoup cuisiné [these] ces deux dernières années, donc je pense que c’est amusant pour nous de partager les uns avec les autres. » Passant du temps à cuisiner avec sa petite amie Hayley Erbert, Hough a plaisanté en disant que sa spécialité est l’aspect divertissement. Je danse – c’est ce que je fais », a-t-il dit. « Alors ma fille, elle cuisine et je suis à l’arrière juste pour distraire, danser autour d’elle. C’est à peu près mon rôle. »

Hough vous invite à partager vos propres recettes de vacances en le taguant lui ou @incredibleegg dans vos créations et en utilisant #EggceptionalHolidays. « C’est intéressant pour moi parce qu’en tant que chorégraphe et créateur, la cuisine en fait un peu partie », a-t-il expliqué, « parce que c’est comme si vous créiez quelque chose et que vous le partagez avec tout le monde. un petit voyage amusant dans la cuisine. »