Le juge de Dancing With the Stars Derek Hough fait monter les choses d’un cran à Las Vegas avec son spectacle No Limit au Venetian Las Vegas. Le danseur professionnel s’est confié à PopCulture.com au sujet de sa nervosité en commençant le spectacle, qui a été lancé fin septembre et se poursuivra jusqu’au 21 novembre.

Faire des allers-retours de Vegas à Los Angeles pour les enregistrements de Dancing With the Stars, c’est beaucoup, mais Hough a déclaré que No Limit « se passait bien » avec des spectacles à guichets fermés et « une énergie incroyable » du public. La mise en place d’une émission en direct pendant la pandémie de COVID-19 a cependant donné à Hough une pause, même avec toutes les précautions de sécurité en place. « Je ne vais pas mentir, j’étais un peu nerveux parce que c’était une période intéressante, tu vois ce que je veux dire ? il a dit. « Alors c’est comme, ‘Hé, nous faisons un spectacle en direct.' »

Hough est « très, très fier » du spectacle qu’il a mis en place, de la musique live à la danse. « C’est une période un peu folle, mais le risque a payé », a-t-il poursuivi. « Ce fut un public incroyable, une énergie incroyable. Je pense que toute cette semaine est à peu près complète. C’est incroyable. »

Lorsqu’il ne se produit pas sur scène ou ne juge pas dans la salle de bal Dancing With the Stars, Hough fait bouger les choses dans la cuisine avec des recettes réinventées grâce à son partenariat avec les producteurs d’œufs américains et l’American Egg Board. Créer des remakes de recettes de vacances Eggceptional comme des biscuits gaufrés au lait de poule à servir lors de la première réunion de sa famille depuis « longtemps » pendant les vacances, Hough espère « ramener ce confort, cette nostalgie » avec une touche.

(Photo: American Egg Board)

« Pour moi, il s’agit de savoir comment mettre à jour ces vieilles recettes que nous connaissons et que nous aimons? Comment pouvons-nous pousser un peu les choses? » il a dit PopCulture. « Et je pense que nous avons tous beaucoup cuisiné [these] dernières années, donc je pense que c’est amusant pour nous de partager les uns avec les autres. » Passant du temps dans la cuisine avec sa petite amie Hayley Erbert, Hough a plaisanté en disant que c’est Erbert qui prend les rênes. Je danse – c’est ce que je fais », a-t-il dit. « Alors ma fille, elle cuisine et je suis à l’arrière juste pour distraire, danser autour d’elle. C’est à peu près mon rôle. »

Hough vous invite à partager vos propres recettes de vacances en le taguant lui ou @incredibleegg dans vos créations et en utilisant #EggceptionalHolidays. « C’est intéressant pour moi parce qu’en tant que chorégraphe et créateur, la cuisine a en quelque sorte fait partie de cela », a-t-il déclaré, « parce que c’est comme si vous créiez quelque chose et que vous le partagez avec tout le monde. un petit voyage amusant dans la cuisine. »