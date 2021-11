Le juge de Dancing With the Stars, Derek Hough, ne prend pas à cœur que les fans disent qu’ils boycotteront la série après que leur célébrité préférée aura été envoyée dans ses bagages. Le danseur professionnel a déclaré à PopCulture.com avant le tout nouvel épisode du concours ABC de lundi que c’est « vraiment une chose positive » lorsque les fans s’investissent autant dans ce qui se passe dans la salle de bal.

« C’est drôle quand les gens disent ça – ils disent: » Je ne regarde pas la série maintenant parce qu’untel est rentré chez lui « , a déclaré Hough. « Honnêtement, cela ne me dérange pas quand les gens disent ça, parce que c’est parce qu’ils s’en soucient. Ils soutiennent ces gens, ils s’investissent, et je pense que c’est une chose vraiment positive. » Hough sait que c’est une « déception » quand une star pour laquelle vous êtes enracinée rentre tôt chez elle, admettant qu’il pensait que la star des Spice Girls Mel C est rentrée chez elle « trop ​​tôt » après son élimination de Grease Night.

« Elle est juste une légende de la culture pop, et donc j’étais vraiment déçu … de la voir partir », a-t-il déclaré à PopCulture. « Mec, elle est définitivement rentrée chez elle trop tôt, c’est sûr, parce qu’elle était super talentueuse et super gentille et tout simplement géniale. Alors oui, c’était une déception. C’était une déception pour moi, mais j’étais vraiment impatient de la voir quand elle rejoint la saison. »

D’un autre côté, Olivia Jade Giannulli a surpris Hough avec sa technique après qu’il ne lui ait pas beaucoup prêté attention au départ sur la liste des acteurs. Le YouTuber, ainsi que le joueur de la NBA Iman Shumpert et le chanteur country Jimmie Allen, ont particulièrement surpris Hough dans la saison 30, le juge ayant choisi la danse inspirée de Shumpert avec sa partenaire professionnelle Daniella Karagach comme un changeur de jeu potentiel pour la paire.

« Ils font vraiment ces moments mémorables, ce dont je parle toujours », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas nécessairement d’être le meilleur, mais il s’agit d’être le plus mémorable. Il s’agit de ce dont les gens vont se souvenir ? De quoi vont-ils revenir et regarder encore et encore ? Vous voyez ce que je veux dire ? La technique vous amène à un certain point, mais cela ne vous rapporte pas la victoire. »

(Photo: American Egg Board)

Hough vise un autre type de victoire dans la cuisine avec son Eggceptional Holiday Recipe Remakes grâce à son partenariat avec les producteurs d’œufs américains et l’American Egg Board. « Pour moi, il s’agit de savoir comment mettre à jour ces vieilles recettes que nous connaissons et que nous aimons? Comment pouvons-nous pousser un peu les choses? » il a dit PopCulture. « Et je pense que nous avons tous beaucoup cuisiné [these] ces deux dernières années, donc je pense que c’est amusant pour nous de partager les uns avec les autres. »

Passant du temps dans la cuisine avec sa petite amie Hayley Erbert, Hough a plaisanté en disant que c’était Erbert qui en prenait le point. « Si je fais des cascades dans la cuisine, je danse – c’est ce que je fais », a-t-il déclaré. « Alors ma fille, elle cuisine et je suis à l’arrière, je suis juste une distraction, je danse autour d’elle. C’est à peu près mon rôle. » Hough vous invite à partager vos propres recettes de vacances en le taguant lui ou @incredibleegg dans vos créations et en utilisant #EggceptionalHolidays.