Le juge du district de Jharkhand a été frappé intentionnellement, a déclaré le CBI à la Haute Cour

in

Le rapport a affirmé que l’enquête est dans les étapes finales.

Le Central Bureau of Investigation (CBI) a informé la Haute Cour du Jharkhand que le juge du district de l’État, décédé en juillet de cette année, avait été intentionnellement heurté par un autorickshaw. Le juge a été renversé par une voiture alors qu’il courait sur un côté de la route.

La révélation est intervenue après que le CBI a informé aujourd’hui le tribunal de l’enquête en cours. Un rapport de NDTV a affirmé que la séquence du crime avait été reconstituée aux fins de l’enquête, les images de vidéosurveillance ont été examinées et une analyse 3D des preuves médico-légales a suggéré que le juge Uttam Anand a été tué délibérément, indiquant ainsi un meurtre.

Le rapport a affirmé que l’enquête est dans les étapes finales. La police du Jharkhand avait arrêté deux accusés un jour après le crime. Le trois-roues utilisé dans le crime était immatriculé au nom d’une femme.

Le tribunal a également exprimé aujourd’hui sa déception face à la lenteur des progrès réalisés dans l’affaire et a demandé à la CBI d’accélérer l’enquête. Il a déclaré que le retard dans la résolution de l’affaire avait abaissé le moral des huissiers de justice.

Notamment, les images de vidéosurveillance de l’incident avaient montré un pousse-pousse automatique s’écartant pour frapper le juge et s’enfuyant de l’endroit le 28 juillet. Après que les images de vidéosurveillance soient devenues virales, la Haute Cour de Jharkhand avait pris connaissance suo motu du incident. Le CBI avait également annoncé une récompense de Rs 5 lakh pour toute personne fournissant des informations relatives à l’affaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.