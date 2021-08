Le juge écarte la précaution : le Pacquiao-Spence va de l’avant

in

Tout a été un choc. Du moins il semble que oui. Le combat entre Manny Pacquiao et Errol Spence se poursuivra comme prévu et se jouera à Las Vegas le 21 août. Un juge du comté d’Orange, appartenant à la Cour supérieure de Californie, devait statuer ce jeudi sur l’acceptation des mesures conservatoires proposées par Paradigm Sports Management, un promoteur qui a demandé le report du procès en raison des problèmes juridiques qu’ils ont avec les Philippins.

Selon Mike Coppinger (ESPN), Le juge rendra son verdict ce vendredi, mais exclut de paralyser le combat et tout se poursuivra comme prévu. Reste à savoir si ladite autorité accepte le plan que Paradigm Sports avait préparé, qui a demandé de laisser 8 125 581 $ en réserve au tribunal. Ce montant est ce que l’entreprise estime, et pour lequel elle a dénoncé la légende pour rupture de contrat (dans un autre procès), qu’elle doit percevoir pour l’accord que PacMan a conclu pour combattre Spence.

La défense du boxeur fait valoir que l’accord signé avec le promoteur était ponctuel et que celui qu’il avait avec TGB Promotions a prévalu (compagnie avec laquelle il a géré ses deux derniers combats). L’environnement de Pacquiao a également révélé qu’il avait annulé l’accord avec Paradigm en raison de la violation des promesses qui lui avaient été faites. D’abord à cause du combat contre McGregor (il a été ruiné après la défaite de l’Irlandais contre Poirier en janvier), ensuite parce qu’ils lui ont offert un combat contre Mikey Garcia au Moyen-Orient (ils lui ont offert 25 millions, mais ils ont vu ce montant diminuer) et pour Enfin, ils voient que les contrats publicitaires qu’ils ont dit qu’ils allaient obtenir ne sont pas arrivés.