Le juge en chef appelle à l’indépendance judiciaire au milieu des critiques politiques croissantes des tribunaux fédéraux

Le juge en chef John Roberts a affirmé l’indépendance des tribunaux fédéraux vis-à-vis de ce qu’il a qualifié d' »influence politique inappropriée », dans un rapport de fin d’année publié vendredi qui intervient au milieu de nombreuses critiques politiques à l’encontre de la Cour suprême et appelle à une réforme radicale de sa structure.

En tant que chef du pouvoir judiciaire fédéral, le juge en chef des États-Unis a résumé une année dramatique à son tribunal et dans les 107 cours de district et d’appel du pays.

« L’indépendance décisionnelle est essentielle à une procédure régulière, favorisant une prise de décision impartiale, libre de toute influence politique ou autre », a déclaré Roberts. Tout aussi important, « le pouvoir du pouvoir judiciaire de gérer ses affaires internes protège les tribunaux d’une influence politique inappropriée et est crucial pour préserver la confiance du public dans son travail en tant que branche distincte et coégale du gouvernement ».

Roberts, qui dirige le tribunal depuis 2005, a fait ses remarques sur le prochain 100e anniversaire de la Conférence judiciaire, l’organe administratif et décisionnel interne des tribunaux fédéraux, dirigé par le juge en chef et composé de juges fédéraux tournants.

Il a déclaré que la conférence s’était concentrée sur le fonctionnement efficace des tribunaux malgré les perturbations causées par la pandémie, ainsi que les menaces de cybersécurité non spécifiées.

Portrait officiel du juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John G. Roberts.

Et Roberts a déclaré que le tribunal s’efforçait de réduire les lacunes dans les règles d’éthique et de récusation pour les juges fédéraux présidant des affaires dans lesquelles ils pourraient avoir un intérêt personnel ou financier, comme la détention d’actions dans une entreprise. Il a cité un récent rapport du « Wall Street Journal », détaillant 685 de telles violations de l’éthique impliquant 131 juges fédéraux au cours d’une récente période de neuf ans, ce qui, selon Roberts, ne représentait qu’une petite fraction des 2,5 millions d’affaires civiles entendues.

Néanmoins, a déclaré Roberts, « collectivement, nos programmes de formation en éthique doivent être plus rigoureux. »

Le juge en chef a également proposé de « nouvelles protections » pour faire face aux cas de ce qu’il a qualifié de « comportement inapproprié sur le lieu de travail judiciaire », y compris les rapports précédents de harcèlement sexuel par des juges fédéraux.

Bien que Roberts ait noté que « la critique des tribunaux est inévitable », il n’a pas mentionné la Commission du président Biden sur la Cour suprême, un groupe d’universitaires et d’avocats nommés pour explorer des changements radicaux à la Cour suprême.

Sans faire de recommandations formelles, la commission a débattu de l’ajout de limites de mandat et de l’augmentation du nombre de juges par rapport aux neuf actuels. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré ce mois-ci qu’il n’y avait pas de calendrier pour l’examen du rapport du panel, mais de nombreux démocrates qui poussent à la réforme ne sont pas optimistes quant au fait que le président fera grand-chose à ce sujet, du moins lors d’une année d’élection de mi-mandat.

L’impulsion pour la création de la commission est venue au milieu de la colère frémissante de certains progressistes, la haute cour conservatrice actuelle est trop politique, à la suite de la nomination par l’ancien président Trump de trois juges au cours de son seul mandat, inclinant la cour à une majorité conservatrice de 6-3.

« L’une des choses qui frustre les démocrates et les libéraux, c’est qu’il n’y a eu que quatre nominations démocrates à la Cour suprême au cours des cinquante-trois dernières années, deux par Obama et deux par Clinton », a déclaré Paul Smith, professeur de droit à l’Université de Georgetown qui a plaidé auparavant. la haute cour.

Les confirmations très médiatisées et politiquement chargées des juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett ont inévitablement attiré une attention renouvelée sur la réputation plus large de la cour.

De plus en plus d’Américains ont maintenant une vision négative du travail de la Cour suprême. Seulement 42 % approuvent et 45 % désapprouvent, selon un sondage de l’Université de Monmouth (NJ) de septembre. Il y a à peine cinq ans, les chiffres étaient de 49 % d’approbation, 33 % de désapprobation.

Cela a conduit plusieurs juges à prendre la rare mesure de s’exprimer ces derniers mois, sur des suggestions que les juges deviennent trop partisans.

« Je pense que les médias donnent l’impression que vous allez toujours droit à vos préférences personnelles », a déclaré le juge Clarence Thomas dans des remarques de septembre. « Donc s’ils pensent que vous êtes contre l’avortement ou quelque chose personnellement, ils pensent que c’est comme ça que vous sortirez toujours. Ils pensent que vous êtes pour ceci ou pour cela. Ils pensent que vous devenez comme un politicien. C’est un problème. Vous’ va mettre en péril toute confiance dans les institutions juridiques.

La juge de la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett, traverse le Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 19 octobre 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz

Quelques jours plus tard, Barrett était plus direct : « Mon objectif aujourd’hui est de vous convaincre que ce tribunal n’est pas composé d’un groupe de hacks partisans », a-t-elle déclaré lors d’un forum dans le Kentucky organisé par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY) en septembre. .

Les juges Stephen Breyer et Samuel Alito ont également cherché à défendre l’intégrité des tribunaux.

« Le tribunal est sensible à cela », a déclaré Smith. « Le juge en chef s’exprime également fréquemment sur ce sujet et dit non, non : nous n’examinons pas nos décisions du point de vue de notre idéologie personnelle. Il y a donc un peu un niveau d’inquiétude accru. de la part des juges que le public perd confiance en la cour. »

Qu’elles soient justes ou non, il est peu probable que les questions sur la prise de décision du tribunal s’éteignent de si tôt, à en juger par son rôle. Des questions brûlantes comme l’accès à l’avortement et les droits des armes à feu, ainsi que la liberté religieuse, le changement climatique et l’environnement, l’immigration et la peine de mort seront décidées avant la fin du mandat du tribunal fin juin.

LA COUR SUPRÊME ENTENDRA LES ARGUMENTS ORAUX SUR LA CONTESTATION DES MANDATS DE BIDEN VACCIN

Et la semaine prochaine, les juges entendront une paire d’appels d’États dirigés par le GOP et d’entreprises privées, concernant l’application de deux des mandats nationaux de vaccins de l’administration Biden, affectant potentiellement des millions de travailleurs américains.

Les politiques fédérales auraient un impact sur certains travailleurs de la santé et ceux employés dans les grandes entreprises, et devaient être mises en œuvre séparément au début de la nouvelle année. La Haute Cour a accéléré l’examen de l’entrée en vigueur de la réglementation pour le moment et constituera un test majeur du pouvoir discrétionnaire de l’agence fédérale de mettre en œuvre des politiques nationales sur le lieu de travail, en particulier pendant une crise sanitaire.

La question de l’avortement séparé est particulièrement controversée, de nombreux experts juridiques prédisant que le droit constitutionnel à la procédure médicale – garanti dans la décision Roe v Wade de 1973 – sera annulé ou sévèrement limité.

En cause : si une loi étatique interdisant les avortements électifs de préviabilité est inconstitutionnelle. Les responsables du Mississippi demandent audacieusement au tribunal d’annuler le précédent Roe, selon lequel les avortements sont légaux dans tout le pays jusqu’à environ la 24e semaine – le point de viabilité où le fœtus peut survivre en dehors de l’utérus.

La loi du Mississippi interdirait les avortements après 15 semaines, ce que le tribunal a semblé provisoirement approuver lorsque l’affaire a été plaidée en décembre.

« Cette Cour n’a jamais reconnu – puis supprimé – un droit fondamental sur lequel des millions d’Américains se sont appuyés pour déterminer le cours de leur vie et participer sur un pied d’égalité à la vie américaine », a déclaré Elizabeth Wydra, présidente du parti de gauche Constitutional Accountability. Centre.

Mais Carrie Severino, présidente du Judicial Crisis Network de droite, a déclaré que la question du pouvoir discrétionnaire de l’État d’imposer des restrictions à l’avortement était un sujet de discussion clé pour les conservateurs de la cour.

« La Constitution ne dit rien dans un sens ou dans l’autre sur l’avortement, ce qui signifie que cela devrait être laissé aux États », a déclaré Severino à Fox News.

L’extérieur du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis est vu après que les juges ont autorisé les prestataires d’avortement à intenter une action en justice contre l’interdiction de la plupart des avortements au Texas, à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 10 décembre 2021. REUTERS/Sarah Silbiger (REUTERS/Sarah Silbiger)

Dans un appel distinct sur les droits à l’avortement décidé il y a trois semaines, la Cour suprême a autorisé une action en justice intentée par des prestataires d’avortement au Texas à propos de l’interdiction de six semaines imposée par l’État.

Mais la Cour a maintenu l’application de la loi en vigueur, tandis que l’affaire continue d’être plaidée. C’était une décision partagée qui ne traite pas de la constitutionnalité de la loi du Texas.

Outre les affaires actuellement à l’ordre du jour, la Haute Cour pourrait ajouter dans les semaines à venir encore plus de pétitions brûlantes, y compris un différend en cours sur les politiques d’admission de l’Université de Harvard.

Certains étudiants américains d’origine asiatique contestent l’utilisation discrétionnaire de la race dans le processus d’admission comme moyen d’atteindre la diversité sur le campus. Ils disent que les politiques d’action positive facilitent l’admission de certains étudiants noirs et hispaniques, au détriment des étudiants américains d’origine asiatique.

Il y a également un appel en instance pour savoir si le comité spécial de la Chambre chargé d’examiner les émeutes du 6 janvier au Capitole peut avoir accès aux documents de l’ancien président Trump. Il a exercé le privilège exécutif dans le but de protéger leur libération.

UNE ÉTUDE DE LA COMMISSION DE LA COUR SUPRÊME ÉCLAIRE LES QUESTIONS CONTROVERSES

D’autres affaires à venir en attente d’examen par les juges comprennent les restrictions d’accès au vote ; et si les entreprises peuvent refuser certains services aux personnes LGBTQ, sur la base de revendications de liberté religieuse.

Un changement dans les tribunaux fédéraux bien en cours est venu avec un nouvel occupant à la Maison Blanche. Contrairement aux deux prédécesseurs démocrates précédents, le président Biden a été agressif dans la nomination des juges fédéraux, en obtenant plus de confirmations au cours de sa première année que n’importe quel président depuis Ronald Reagan en 1981.

Jusqu’à présent, les 40 nominations à vie de Biden comprennent 11 sur les cours d’appel fédérales, parmi lesquelles le juge Ketanji Brown Jackson, qui a été mentionné comme un éventuel candidat à la Cour suprême, si un poste devait se produire dans sa présidence.

Lors de sa campagne en 2020, Biden s’était engagé à nommer la première femme noire à la Haute Cour, si on lui en donnait l’occasion. Jackson, 51 ans, a remplacé l’actuel procureur général Merrick Garland à la Cour d’appel des États-Unis pour le district de Columbia. Les juges récents qui ont déjà siégé à ce banc d’appel comprennent Roberts, Thomas, Kavanaugh et feu Ruth Bader Ginsburg et Antonin Scalia.

La semaine dernière, Biden a également nommé la juge Michelle Childs pour pourvoir un poste vacant distinct du circuit DC et serait la deuxième femme noire du président sur ce banc.

Le membre le plus âgé de la Haute Cour, le juge Stephen Breyer, 83 ans, a détourné les suggestions selon lesquelles il était prêt à prendre sa retraite. Jackson est un ancien clerc de Breyer.

Dans l’ensemble, les choix judiciaires de Biden ont été divers. Sur ses 75 candidats à la magistrature, environ les trois quarts étaient des femmes, les deux tiers des personnes de couleur et la moitié des femmes de couleur.