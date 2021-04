Le juge en chef John Roberts montre une fois de plus qu’il est un lâche autoritaire et sans rebelles

J’ai le regret de vous informer que le juge en chef John Roberts fait encore des choses avec John Roberts. Le juge «conservateur» autrefois proclamé, qui a été nommé par George W. Bush, est devenu un pilier de l’aile libérale de la Cour suprême, cependant, les médias le décriront toujours comme «les rejoignant» comme s’il n’avait pas résidence permanente là-bas.

(En relation, John Roberts est un lâche freaking, et il est temps d’arrêter de prétendre le contraire et John Roberts se tord dans un nœud pour abolir la loi sur l’avortement parce qu’il l’a fait)

Roberts prétend ostensiblement protéger la réputation du tribunal et limiter son impact. En réalité, il n’est qu’une fouine sans vigne qui ne veut pas être tenue pour responsable de ce qu’une décision correcte pourrait signifier. Le tribunal n’existe pas pour protéger sa réputation. Il existe pour faire respecter la Constitution, ce que Roberts devrait probablement mieux connaître.

Dans une autre démonstration de lâcheté autoritaire, Roberts a voté avec les juges Kagan, Breyer et Sotomayer en dissident dans une décision 5-4 qui a annulé l’interdiction de la prière en maison en Californie. Oui, un État avait en fait interdit aux gens de se rassembler pour prier.

À quel moment les journalistes devraient-ils cesser de dire «Le juge en chef Roberts a rejoint les trois libéraux de la cour» et commencer simplement à dire «les quatre libéraux de la cour?» https://t.co/GhPyp6AGt9 – Eddie Zipperer (@EddieZipperer) 10 avril 2021

Vous pouvez en savoir plus sur la décision ici, mais il est absolument terrifiant que quatre des neuf juges de la Cour suprême aient en fait voté qu’il était acceptable pour un État d’interdire les réunions de prière internes sur la base de déclarations vagues et non fondées sur la «science» ( et même si elles étaient justifiées, ce ne serait pas légal, à mon avis). Si le tribunal avait voté pour maintenir une telle restriction, il aurait essentiellement fait des États-Unis un pays où les droits, y compris les droits religieux, peuvent simplement être suspendus si un gouvernement omniscient décide qu’il existe un risque public. Et rappelez-vous, ils décident de ce qui définit un risque public. Vous pourriez probablement penser à une centaine de façons dont cela pourrait et serait abusé sans même transpirer.

Roberts, encore une fois, parce qu’il est un lâche qui veut tellement avoir des marques permanentes de chap en chevauchant la clôture, n’a pas vraiment rejoint la dissidence de Kagan, cependant. Voici un avant-goût de l’incohérence qui découle de l’Université de Harvard.

Juge Kagan, dissidente: «La loi

n’exige pas que l’État traite également les pommes et les pastèques. » – Adam Liptak (@adamliptak) 10 avril 2021

En d’autres termes, Kagan pense que l’État peut avoir des règles complètement arbitraires et discriminatoires qui récompensent certains secteurs tout en réprimant les rassemblements religieux. Les décors de cinéma avec des tentes de cafétéria sont bien. Les manifestations de Black Lives Matter sont de la sauce. Mais avoir votre voisin pour prier pour vous? Kagan pense que l’État peut vous envoyer en prison pour cela en fonction de ses propres caprices. C’est tyrannique, mais nous sommes à un point où plus rien ne me surprend.

Vous pouvez considérer Roberts comme un autre échec de la présidence de George W. Bush. Il ne suffisait pas qu’il ait commencé deux guerres sans plan pour les achever, qu’il ait fait sauter le budget, fait de nouveaux droits et crache généralement face aux priorités conservatrices. Il a également dû associer à la Cour suprême un juge en chef qui aurait tout aussi bien pu être nommé par Barack Obama.