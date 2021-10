Le juge envoie en prison le tireur fugitif qui a attaqué deux policiers lors de son arrestation à Saragosse

20/10/2021 à 16h59 CEST

LMG

Prison provisoire, communiquée et sans caution. Cela a été la décision du magistrat titulaire de la JCour d’instruction numéro 8 de Saragosse concernant Abdelkarim AM, le Marocain de 27 ans, qui hier sauvagement attaqué deux agents de la Police nationale alors qu’ils allaient l’arrêter pour avoir intimidé sa logeuse avec un pistolet quatre jours plus tôt dans une maison du quartier de Picarral. Il y a déjà eu sept attaques contre des agents des forces et organes de sécurité de l’État à Saragosse.

Le risque de fuite a pesé sur la décision du magistrat qui a répondu à la demande de privation de liberté demandé par le parquet provincial de Saragosse et par l’avocat du syndicat de la police Jupol, Marco Antonio Navarro, qui vient de comparaître dans l’affaire à titre d’accusation puisque les deux policiers blessés font partie de ce groupe.

L’interpellation du fugitif a eu lieu hier vers 15h30 à l’intérieur du numéro 62 de la rue Mariano Cerezo, dans le quartier de Le crochet. Il était environ 15 h 30 lorsqu’une patrouille de police Unité motorisée de la préfecture de police d’Aragon, connue sous le nom de Los Centellas, il l’observa, suivit ses traces et ils allèrent l’arrêter. Mais ce n’était pas facile pour eux, car, comme publié par EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, il entra dans le portail et monta les escaliers. Les deux gendarmes l’ont suivi, réussissant à le rattraper sur le palier. Il a essayé de se cacher, mais n’a pas pu. Il y a eu une bagarre, puisque le suspect a tenté de leur prendre l’arme. Il n’y parvint pas, mais lorsqu’ils se virent sans s’échapper, les trois décidèrent de tomber ensemble dans les escaliers. Jusqu’à deux étages, ils roulèrent jusqu’à ce qu’ils atteignent le portail. « Vous n’allez pas m’arrêter » leur dit-il en les menaçant de les tuer : « Je vais vous tuer, maintenant vous allez le voir… 3, 2, 1… ».

L’agressivité est allée plus loin et est même venue mordre l’un des agents à la main, lui causant une importante plaie hémorragique. Malgré tout, il a été capturé et les agents transférés dans un hôpital pour y être soignés pour ses blessures. Les deux ont un traumatisme dû à la chute, en particulier l’un d’entre eux qui souffre de douleurs au cou.s. Ils sont en congé.

Objets intervenus

Dans la recherche post-arrestation de Abdelkarim AM Les agents sont intervenus 420 euros, un blister avec trois comprimés de Diazepan de cinq milligrammes et une cartouche détonante avec l’inscription GFL 9 millimètres qui a été frappée et qui correspondrait à celle utilisée par l’arme détonante lors de l’altercation avec sa logeuse.

Cet incident, que rapporte ce journal, a eu lieu jeudi dernier lorsque, soudain, des coups de feu en l’air ont surpris les habitants de un groupe de maisons syndicales sur la Plaza El Burgo de Ebro, dans le quartier de Saragosse à Picarral. Beaucoup pensaient initialement qu’il s’agissait de pétards sur les piliers, mais les cris qui venaient du quatrième étage du numéro 2 disaient le contraire. Il y a eu une dispute entre une femme et un jeune homme d’origine marocaine qui était à la fenêtre de cette maison. Il tenait une arme à feu. Apparemment, elle aurait été accompagnée de son fils pour réclamer l’argent pendant plusieurs mois du loyer de la maison, mais il aurait refusé.

C’est la femme elle-même qui a appelé la chambre 091 pour demander l’aide de la police. Lorsque les agents de la brigade de sécurité citoyenne de la préfecture de police d’Aragon sont arrivés, ils ont disparu, sortant probablement d’une fenêtre du quatrième étage. Une fois à l’intérieur de la maison, les agents ont trouvé un kilo de marijuana séchée, pour laquelle l’enquête a été menée par le Groupe contre le trafic de stupéfiants au détail.