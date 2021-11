Le juge envoie en prison les douze détenus arrivés à Palma par l’avion patera

11/08/2021

Le à 21:11 CET

Marcos Ollés

Le chef du tribunal d’instruction numéro six de Palma, qui était de garde ce lundi, a décrété l’entrée en prison provisoire, communiquée et sans caution, pour la douzaine de détenus qui ils se sont enfuis vendredi à l’aéroport de Palma après qu’un passager a simulé un coma diabétique pour forcer un atterrissage d’urgence, selon Diario de Mallorca, chef du groupe d’édition Prensa Ibérica. La juge soutient dans son ordonnance la thèse du Parquet qui a considéré les faits constitutifs de crimes de sédition, promotion de l’immigration irrégulière et désordre public. L’affaire, qui a déjà été surnommée celle de l' »avion patera », inquiète les autorités car il s’agit d’une nouvelle forme d’accès irrégulier à l’Espagne. La plupart des détenus pour cette raison, il a été traduit en justice il a refusé de faire une déclaration. Seul crédité d’un faux coma diabétique pour forcer un atterrissage d’urgence, il a clamé son innocence. La défense des personnes arrêtées a proposé leur revenir « chaud » à Maroc. Cependant, cette demande a été écartée en raison de la gravité des crimes commis par la dizaine de personnes arrêtées.

L’instruction de l’affaire conforte l’hypothèse selon laquelle tout était un plan organisé à l’avance pour obtenir un atterrissage d’urgence sur le sol espagnol du vol entre le Maroc et la Turquie et pas une escapade impromptue. En plus des 12 personnes qui ont déjà témoigné devant le juge, les forces de sécurité Ils continuent de rechercher 12 autres personnes qui se sont échappées et n’ont pas été localisées.

Entre 6 et 12 ans de prison

Le Parquet fonde la demande de sédition des personnes impliquées sur la loi de la navigation aérienne, approuvée en 1964. Le texte prévoit des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement pour « l’équipage, les passagers, les employés ou les personnes en accord avec eux qui, dans les aéroports ou les aéronefs, s’élèvent collectivement à […] de s’opposer à l’exécution des ordres donnés par le commandant d’aéronef ou le chef d’aéroport, dans l’exercice de leurs pouvoirs. jusqu’à 12 ans de prison « si l’acte est commis dans l’intention d’interrompre la navigation ou de modifier l’itinéraire ». Sur la table, il y a aussi une autre série de délits possibles, allant des troubles publics à la promotion de l’immigration illégale ou contre la sécurité aérienne, en plus des procédures d’expulsion correspondantes ouvertes pour leur entrée irrégulière en Espagne.

L’enquête ouverte après la atterrissage en masse de l’avion et fuite à la course à travers les pistes de l’aéroport, qui a contraint l’aéroport de Majorque à fermer pendant plus de trois heures vendredi soir, concerne actuellement 24 personnes. Parmi eux, l’homme de 32 ans qui, lorsque l’avion approchait de Majorque a simulé une maladie grave et a ainsi provoqué un atterrissage d’urgence à Son Sant Joan. Il a été emmené à l’hôpital Son Llàtzer avec un autre passager, qui s’est enfui de là.

Une heure et quart plus tard, alors que l’avion faisait le plein et attendait de poursuivre sa route vers la Turquie, 21 passagers ont trébuché hors de l’avion, ont descendu l’échelle et ont dévalé les pistes jusqu’à ce qu’ils sautent une clôture et quittent l’enceinte. Parmi eux, neuf ont été capturés à Palma et Marratxí dans les heures qui suivent, mais 12 autres sont toujours en fuite. S’ajoute à la liste des prévenus un passager qui, après l’évasion massive, a attaqué un agent de la Garde civile à l’intérieur de l’avion.

Les évadés ont payé 200 euros pour le billet

Les évadés de l’aéroport de Son Sant Joan ils ont payé 200 euros pour voler de Casablanca à Istanbul. Cette Ce chiffre contraste avec les 3.500 euros par trajet que les migrants qui arrivent sur la côte des Baléares en bateaux maritimes auraient payés de pays comme l’Algérie. La police et Aena ont manifesté leur inquiétude face à ce qui s’est passé car cela pourrait représenter une nouvelle façon d’agir pour le mafias. Il faut garder à l’esprit qu’en 2020 ont été enregistrés plus de 40 000 arrivées par voie maritime vers l’Espagne. La dangerosité de la route maritime ouvre de nouveaux débats sur un événement inhabituel dans ce pays.