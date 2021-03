Le juge fédéral déclare que la limite de capacité des Églises de DC est inconstitutionnelle ⋆ .

Une femme prie seule le dimanche des Rameaux dans l’église catholique du Saint-Sacrement à Worcester, Massachusetts, le 5 avril 2020 (Crédit: Brian Snyder / .)

Un juge fédéral a statué jeudi que les restrictions de coronavirus de Washington, DC, qui limitaient l’occupation des services religieux à 25% de la capacité ou à un plafond de 250 personnes, étaient inconstitutionnelles.

Le juge Trevor N. McFadden a constaté que les règles du district en faisaient une valeur aberrante par rapport au reste du pays: 37 États n’ont pas de plafond numérique ou de pourcentage sur la fréquentation des lieux de culte.

#BREAKING: Le plafond discriminatoire de 250 personnes de D.C et la limite de 25% sur les services religieux se terminent juste à temps pour la saison de Pâques. Un juge de district fédéral a statué que les limites de DC sont inconstitutionnelles et une valeur aberrante par rapport au reste du pays. https://t.co/RRDdNKVlpG – BECKET (@BECKETlaw) 26 mars 2021

La décision, qui intervient un peu plus d’une semaine avant Pâques, permet aux lieux de culte de DC d’accueillir autant de fidèles que peuvent assister en toute sécurité avec des masques et des distances sociales.

La décision intervient après que l’archidiocèse catholique de Washington ait poursuivi le maire Muriel Bowser en décembre au sujet des limites du district sur les lieux de culte après que la Cour suprême a statué en novembre que les politiques de verrouillage des églises uniquement restrictives étaient inconstitutionnelles.

L’archidiocèse a demandé à Bowser d’envisager une politique moins restrictive, mais n’a obtenu sa demande qu’après avoir intenté une action en justice. Le maire a relevé le plafond de 50 à 250 personnes juste avant Noël.

Cependant, alors même qu’elle le faisait, elle s’est déclarée préoccupée par les grands rassemblements.

«Plus le rassemblement est grand, plus l’exposition est importante», écrit-elle dans l’ordonnance de décembre qui assouplit les restrictions. «Un récent procès semble insister sur le droit constitutionnel d’organiser des services de culte à l’intérieur de mille personnes ou plus dans les plus grandes installations, ce qui va à l’encontre de tous les avis scientifiques et médicaux et mettra sans aucun doute les paroissiens en danger.

Pourtant, le plafond de 250 personnes laissait encore un certain nombre d’églises DC fonctionnant bien en dessous de leur capacité, car un certain nombre de bâtiments peuvent accueillir 500 personnes ou plus.

Le juge a déclaré que les règles du district limitaient la basilique à seulement «environ huit pour cent de sa capacité», une limite qui ne s’appliquerait pas «s’ils vendaient des marchandises au lieu de proclamer l’Évangile».

