Le juge fédéral réaffirme le pouvoir de Biden de bloquer le pipeline Keystone

Un juge du tribunal de district fédéral a accédé à la demande de l’administration Biden de rejeter une action en justice déposée par plus de 20 procureurs généraux républicains contestant la révocation du permis du pipeline Keystone XL.

Le juge Jeffrey Brown, du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer la constitutionnalité de l’action du président Joe Biden parce que TC Energy, le développeur du pipeline, avait abandonné le projet. Le 9 juin, TC Energy a annoncé son intention d’arrêter définitivement la construction du gazoduc, affirmant qu’elle se concentrerait sur d’autres projets.

Biden a annulé le permis fédéral du pipeline immédiatement après son entrée en fonction le 20 janvier dans un décret. L’ordre a déclaré que les États-Unis « doivent donner la priorité au développement d’une économie de l’énergie propre » et que le projet Keystone saperait le rôle de la nation en tant que leader climatique sur la scène mondiale.

« Le tribunal croit TC Energy sur parole que Keystone XL est mort », a écrit Brown dans la décision de jeudi. «Et parce qu’il est mort, toute décision de ce tribunal sur la question de savoir si le président Biden avait le pouvoir de révoquer le permis serait consultatif. Ainsi, le tribunal n’a pas compétence et l’affaire doit être rejetée comme sans objet. »

Brown a refusé de se prononcer directement sur la question de savoir s’il relevait du pouvoir constitutionnel de Biden de rendre l’ordonnance. Dirigés par le procureur général du Montana Austin Knudsen et le procureur général du Texas Ken Paxton, 23 États ont poursuivi l’administration Biden le 17 mars, arguant que le pouvoir de réglementer le commerce extérieur et interétatique appartient au Congrès. Le procès a déclaré que Biden « doit travailler et respecter les limites fixées par le Congrès, qu’il les veuille ou non ».

« Cette administration a cherché à tirer parti de son pouvoir en matière de politique étrangère américaine pour contredire unilatéralement la politique intérieure déclarée du Congrès concernant l’un des projets énergétiques les plus importants d’une génération : le pipeline Keystone XL », a ajouté le procès.

Le projet, qui a été vigoureusement combattu par des groupes environnementaux, était une proposition d’extension d’un pipeline déjà existant qui transporte le pétrole de l’ouest du Canada jusqu’au Texas. Une partie de l’extension, qui traverse la frontière canado-américaine dans le Montana, a déjà été achevée, a indiqué le procès.

Dans l’ensemble, le pipeline devait générer 55,6 millions de dollars d’impôts fonciers dans trois États. L’accord de travail du projet de Keystone XL prévoyait la création de 42 000 emplois américains et 2 milliards de dollars de salaires totaux.

Brown a été nommé à la magistrature par l’ancien président Donald Trump.

Knudsen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de la Daily Caller News Foundation.

