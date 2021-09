Le juge fédéral rejette la requête de Ripple pour accéder à l’historique des transactions des employés de la SEC

in

Un juge fédéral de New York a rejeté la requête de Ripple Labs ordonnant à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de produire des enregistrements des transactions cryptographiques de ses employés dans le but de prouver que l’agence ne considérait pas XRP comme une sécurité.

La SEC en gagne un contre Ripple

Selon une transcription officielle, Ripple a déposé la demande le 27 août. Leur justification était que s’il était découvert que les employés de la SEC avaient échangé du XRP, cela exposerait au minimum le manque de clarté passé de la SEC sur la nature du XRP. et tout au plus prouver que la SEC ne considérait pas le XRP comme un titre auparavant.

Les défendeurs soutiennent que les décisions commerciales individuelles exposeront, au minimum, le manque de clarté concernant le statut du XRP et si la SEC considérait que le XRP était un titre. De telles preuves saperaient sans doute les allégations de la SEC selon lesquelles les défendeurs individuels ont agi de manière imprudente et renforceraient la défense de préavis équitable des défendeurs. Les défendeurs soutiennent qu’ils ont le droit de savoir si la SEC a autorisé ses employés à vendre, acheter et détenir du XRP «en tant qu’acteurs du marché» pendant la période pertinente.

Mais la juge Sarah Netburn n’est pas d’accord avec Ripple pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle soutient la pertinence de l’argument de la SEC selon lequel “le processus de décision de précontrôle n’implique aucune détermination par le conseiller en éthique de la SEC qu’une opération est conforme aux lois sur les valeurs mobilières”, c’est-à-dire que le conseiller en éthique de la SEC n’a proposé aucune disposition expressément pertinente pour le XRP. , de sorte que l’historique des transactions des employés de la SEC n’est pas pertinent pour l’affaire.

Un autre argument clé pour le refus était essentiellement le manque de justification légale pour approuver les demandes de Ripple. La règle fédérale protège les droits à la vie privée des employés de la SEC en tant que citoyens américains.

En ce qui concerne les certifications annuelles recherchées par les défendeurs, le Congrès a présumément interdit la divulgation de ces informations financières par le biais des lois et réglementations fédérales sur la confidentialité afin de préserver la confidentialité des employés du gouvernement.

Ripple a essayé d’utiliser un argument similaire plus tôt. La SEC a demandé l’accès aux communications internes de Ripple via Slack. Comme Cryptopotato l’a signalé précédemment, Ripple a fait valoir que la production de tels documents serait un processus long et coûteux. Cela n’a pas suffi à la Cour, qui a fini par se prononcer en faveur de la SEC.

Enfin, le tribunal explique qu’en fait, la SEC n’avait aucune politique commerciale concernant les actifs numériques pendant la période d’intérêt pour le procès, de sorte que ses employés n’ont pas agi en violation de la règle même s’ils avaient échangé des crypto-monnaies.

XRP reste (relativement) imperturbable

XRP n’a pas réagi de manière excessive aux nouvelles décevantes. De manière générale, le marché XRP évolue au rythme de l’évolution de la situation Ripple-SEC, avec des rallyes lorsque Ripple remporte une victoire et s’effondre lorsque la société basée à San Francisco connaît des revers (comme aujourd’hui).

Prix ​​du XRP. Image: Tradingview

Actuellement, le XRP se négocie autour de 0,878 $, en baisse d’environ 5% au cours des dernières 24 heures et en légère reprise d’environ 0,5% jusqu’à présent aujourd’hui.

Cela semble être plus une réaction naturelle à l’état des marchés qu’au cas de Ripple, en fait. Bitcoin, le SP500 et la plupart des marchés mondiaux traversent une période de nervosité après l’explosion du tristement célèbre scandale Evergrande.

La source