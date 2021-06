Le juge fédéral rejette le procès d’Ice Cube contre Robinhood

Fin mars de cette année, Ice Cube a déposé une plainte ferme contre l’application de bourse Robinhood pour avoir prétendument utilisé son nom et son image sans autorisation dans une “publicité”. Maintenant, un juge fédéral a officiellement rejeté la plainte en raison de l’absence de qualité pour agir.

Le créateur de “C’était une bonne journée”, âgé de 52 ans, a allégué dans son action sans merci que le “conglomérat sans scrupules et prédateur” Robinhood avait “utilisé l’image et la ressemblance d’Ice Cube – sans pour autant sa permission – de promouvoir” ses “terribles produits et services”.

Ladite « image et ressemblance » faisait référence à une photo (de 2007 Are We Done Yet ?) du rappeur et acteur ainsi que des paroles modifiées de sa chanson « Check Yo Self », affichées dans le cadre d’« un article en ligne qu’il [Robinhood] publié sur une correction du marché pour les actions technologiques », selon le défendeur. Ice Cube et son avocat ont de nouveau qualifié la publication de « publicité », bien que le juge, dans son ordonnance faisant droit à la demande de licenciement, ait indiqué que l’article/le bulletin « n’est manifestement pas une publicité ».

L’artiste a également déclaré qu’il avait envoyé à la société une lettre de cessation et d’abstention le 10 mars 2021, mais que l’entité aurait continué à exploiter les médias en question. Les supérieurs de Robinhood, pour leur part, ont rapidement repoussé les allégations.

De plus, le procès a noté que l’exécutif du divertissement Jeff Kwatinetz – qui a cofondé Big3 avec Ice Cube et sert de directeur de l’exploitation de l’activité de production Cube Vision du rappeur – avait « publiquement tenu la société responsable » en déposant auparavant une plainte distincte contre Robinhood (et non impliquant Ice Cube).

Robinhood, huit ans, “a spécifiquement cherché à punir et à faire un exemple d’Ice Cube en raison” de la plainte antérieure de Kwatinetz, a déclaré l’action nouvellement rejetée. Enfin, en ce qui concerne les nuances du litige, Robinhood, qui a enrôlé Jay-Z, Nas et d’autres acteurs pour apparaître dans des promotions, s’est prétendument appuyé sur «son association très médiatisée avec des rappeurs aussi éminents lorsqu’il a utilisé illégalement l’image et la ressemblance d’Ice Cube. . “

Comme mentionné initialement, cependant, un juge fédéral a maintenant rejeté la poursuite d’Ice Cube contre Robinhood en raison d’un manque de qualité pour agir, selon de nouveaux documents, “parce que le plaignant n’a pas plaidé de manière plausible que l’utilisation de son identité par Robinhood suggérait son approbation des produits de Robinhood”.

Ice Cube, a expliqué la juge Laurel Beeler dans sa décision, “a allégué de manière plausible son statut de célébrité et son préjudice économique”. Cependant, le natif de Californie “n’a pas allégué de manière plausible que l’utilisation de son identité était une approbation, ce qui signifie qu’il n’a pas qualité pour agir”, a également déterminé le juge.

En ce qui concerne l’affirmation de Robinhood selon laquelle Ice Cube n’a pas démontré de manière plausible son statut de célébrité « parce qu’il s’appuie sur d’anciennes activités (la musique dans les années 1980 et les films dans les années 1990) ou sur celles qui ne sont pas célèbres (le tournoi de basket-ball à trois contre trois) » dans le procès, le président du tribunal a demandé pourquoi Robinhood “utiliserait l’image et une paraphrase du slogan s’il ne capitalisait pas sur le statut de célébrité d’Ice Cube”.

S’appuyant sur ce point, Ice Cube a prétendu « de manière robuste » que son statut de célébrité «permet son rétablissement s’il plaide par ailleurs des allégations viables pour l’utilisation non autorisée de son identité», a écrit le juge. En plus de rejeter la plainte en raison d’un manque de qualité pour agir, le tribunal a rejeté la requête de Robinhood en radiation sans objet, accordant au plaignant un délai de 21 jours pour déposer une plainte modifiée (avec « une ligne noire des changements »).