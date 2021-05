Le juge fixe la date de condamnation d’Allison Mack dans l’affaire NXIVM Cult ⋆ .

Plus de deux ans après que l’actrice de Smallville a plaidé coupable à des accusations de racket et de complot de racket devant un tribunal fédéral de Brooklyn, un juge fédéral a prévu Allison Mack’s condamnation dans l’affaire du culte sexuel NXIVM à 11 heures le mercredi 30 juin.

Si nécessaire, écrit le juge, la procédure peut se prolonger jusqu’au lendemain matin à la même heure.

En 2019, la date de la condamnation de Mack a été reportée à la lumière de l’enquête en cours du gouvernement et des poursuites en cours contre ses co-conspirateurs alors accusés. Mack a repris ses plaidoyers en avril, peu de temps avant un procès qui a conduit à la condamnation rapide du dirigeant de NXIVM. Keith Raniere.

Un gourou d’auto-assistance qui se décrit lui-même, Raniere a lancé une société secrète dans son organisation et a amené les femmes à créer des relations «maître-esclave». Les procureurs ont allégué que lui et ses adeptes de haut rang, y compris Mack, avaient collecté de la saleté sur les victimes afin de les contrôler par l’extorsion. La conspiration aurait fonctionné comme un système de pyramide sexuelle – avec Raniere au sommet.

Le pedigree du grand écran de Mack a ajouté au poids et à la portée du culte du sexe, tout comme la participation de l’héritière de Seagram Clare Bronfman, qui a été condamné à plus de six ans de prison en septembre dernier pour avoir financé l’organisation.

Bronfman, 42 ans, purge actuellement sa peine dans le centre de détention fédéral de Philadelphie.

En préparation de la condamnation de Mack, le juge de district américain Nicholas G. Garaufis a ordonné à l’équipe de défense de Mack de déposer toute objection au rapport d’enquête du gouvernement avant le 7 juin. Les procureurs et le bureau de probation peuvent répondre une semaine plus tard, et s’ils le font, la date limite de réponse de Mack sera le 18 juin.

Les procureurs doivent soumettre leurs arguments écrits pour la peine qu’ils recherchent avant le 21 juin, et toute victime qui souhaiterait être entendue doit faire parvenir ses déclarations par l’intermédiaire du gouvernement à cette date.

Le public a eu un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ces déclarations de victimes lors du procès de Raniere il y a près de deux ans.

L’accord de plaidoyer de Mack a évité d’autres accusations de trafic sexuel et de complot en vue de commettre des travaux forcés, mais cela n’a pas empêché les procureurs de dire au jury de Raniere que Mack avait participé à l’abus sexuel systématique des femmes qui ont rejoint NXIVM. Un témoin contre Raniere connu uniquement sous le nom de «Nicole» a constitué un jury sur ces allégations non jugées.

En juin 2019, Nicole a témoigné qu’elle était amie avec Inde Oxenberg, la fille de l’actrice Dynasty Catherine Oxenberg, selon le New York Post. Mack aurait poussé l’Inde à adopter un régime alimentaire obligatoire de 500 calories par jour pendant un an, l’objectif étant de 107 livres.

Une partie de la relation maître-esclave impliquait une image de marque littérale et l’affichage de la chair brûlée dans des photographies de groupe nues de routine envoyées à Raniere, a déclaré Nicole à un jury il y a deux ans.

«C’était censé être un groupe d’autonomisation des femmes», a-t-elle dit, sanglotant apparemment à la barre des témoins. «En quoi est-il valorisant de nous faire enlever nos vêtements pour envoyer des photos à un homme?»

Bien que Mack soit techniquement confronté à une peine maximale de 40 ans, les observateurs juridiques pensent que sa peine sera beaucoup plus faible. Le gouvernement révélera la fourchette de peines qu’ils prévoient de rechercher dans leurs exposés écrits, et les arguments de défense de Mack doivent être soumis avant le 25 juin.

Le gouvernement doit informer le tribunal si les victimes souhaitent prendre la parole lors de la procédure deux jours avant la date de la condamnation.

(Allison Mack via Keith Raniere Conversations)

