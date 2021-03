Le juge Ho dit que c’est comme si c’était ⋆ .

La semaine dernière, le Comité judiciaire de la Chambre a tenu une audience sur «L’importance d’un système judiciaire fédéral diversifié». Le titre de l’audience montre que le Comité est déjà parvenu à la conclusion qu’un système judiciaire fédéral «diversifié» est assez important. Cela me rappelle le vieux bâillon de Johnny Carson dans lequel Ed McMahon pourrait demander: «À quel point est-ce important, Johnny?»

Un des témoins du comité n’a pas accepté le bâillon. Le juge James Ho de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a inclus les observations suivantes dans ses remarques préparées:

Une fois que tout le monde a eu pleinement et équitablement l’occasion d’être pris en considération, vous choisissez les mérites. La Constitution et la loi sur les droits civils indiquent clairement qu’il est erroné d’embaucher des personnes en fonction de leur race.

C’est la loi pour un large éventail d’emplois. Mais il serait particulièrement faux de sélectionner les juges en fonction de leur race.

Il est vrai que je suis le seul Américain d’origine asiatique sur mon terrain. Je suis aussi le seul immigrant sur mon terrain.

Mais je ne dirais jamais qu’un sage asiatique arriverait, le plus souvent, à une meilleure conclusion qu’un juge blanc. Ce serait contraire à notre système juridique et toxique pour la société civile. Personne ne devrait jamais supposer que je suis plus susceptible de favoriser les Asiatiques ou les immigrants ou n’importe qui d’autre – ou que mes collègues sont moins susceptibles de le faire. . . .

Je ne dis pas cela parce que je pense que la race n’est plus un problème dans notre pays. J’ai reçu des courriers de haine raciste et des remarques désobligeantes à cause des positions que j’ai prises dans ma carrière. J’ai été traité différemment à cause de qui je suis marié. Et je me souviens aussi, de retour au lycée, mon conseiller aux admissions à l’université m’avant dit que mes notes, mes résultats SAT et mes activités étaient tous assez forts pour me faire entrer dans mon premier choix d’écoles – si je n’étais pas asiatique.

Maintenant, je ne dis rien de tout cela ici pour me plaindre. Quelles que soient les expériences négatives que j’ai vécues, elles pâlissent par rapport à mes nombreuses bénédictions de vivre dans ce grand pays. Je ne suis pas né américain. Mais je remercie Dieu chaque jour que je mourrai un Américain.

Ce que je veux dire, c’est que je ne viens pas à mon point de vue parce que je pense que le racisme est derrière nous. Au contraire, j’en viens à mon point de vue précisément parce que le racisme n’est pas derrière nous. La dernière chose que nous devrions faire est de diviser les gens par race. La dernière chose que nous devrions faire est de suggérer que les racistes ont raison. Nous n’atteignons pas l’égalité des chances en la refusant à qui que ce soit – nous y parvenons en la garantissant pour tout le monde.

Alors ne vous y trompez pas: il serait profondément offensant – et non américain – de dire au monde que vous limitez un poste de juge aux membres d’une seule race. C’est offensant pour les gens d’autres races. Et c’est offensant pour les gens de cette race – parce que vous suggérez que la seule façon pour eux d’obtenir le poste est de truquer les règles en leur faveur.

Le juge Ho est une superstar. Il a été nommé au cinquième circuit par le président Trump. Malgré ses excellentes qualifications et sa «diversité», seuls trois démocrates (Donnelly, Heitkamp et McCaskill) ont voté pour le confirmer. Aucun des trois n’est encore au Sénat.