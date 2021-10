Le juge Judy’s Longtime Baliff a démarré après 25 ans

La juge Judy a un nouvel huissier. Après 25 ans à avoir Petri Hawkins Byrd à ses côtés, il y a un nouvel huissier de justice en ville. TV Line rapporte que, alors que la juge Judy apporte ses talents à IMDb TV avec une nouvelle émission d’audience, Judy Justice, Byrd est introuvable. Judy Justice sera diffusée en semaine à partir du lundi 1er novembre sur la plateforme de streaming et mettra en vedette un nouvel huissier nommé Kevin Rasco.

Une nouvelle bande-annonce de la nouvelle émission judiciaire montre la juge Judy alors qu’elle présente le nouveau groupe d’assistants juridiques qui la rejoindra dans l’émission, dont Rasco. La bande-annonce montre également la juge Judy avec deux débutants supplémentaires: la sténographe judiciaire Whitney Kumar et la légiste Sarah Rose.

La raison pour laquelle Byrd n’a pas été sélectionné pour le nouveau spectacle de Judge Judy est inconnue à l’époque. Mais il a déclaré au Chicago Sun-Times l’année dernière qu’il serait “honoré” de rejoindre Judge Judy dans sa nouvelle émission. Sa relation avec le juge Judy a commencé en 1985. Les deux travaillaient ensemble dans le système judiciaire de New York. Après avoir appris que le juge Judy recevait une émission de télévision, il lui a écrit une lettre de félicitations. Il a ajouté une blague selon laquelle il était disponible pour travailler et le reste appartenait à l’histoire. Byrd s’est tenu aux côtés du juge Judy dans 12 500 affaires.

Quant à ce que la juge Judy pense de Byrd, elle a déclaré dans une déclaration par rapport au rapport: “C’est un professionnel accompli qui sait comment une salle d’audience doit être gérée”, a-t-elle déclaré. “Byrd a une voix formidable, est un conteur formidable et est généreux de son temps et de son talent pour de nombreuses organisations dignes.”

Byrd était reconnaissant d’avoir passé du temps avec la juge Judy et attendait avec impatience la prochaine étape pour lui, déclarant au Sun-Times : « J’ai eu la chance de réaliser beaucoup de rêves que je n’aurais probablement pas eu la chance de réaliser. faire si la juge Judy Sheindlin n’avait pas pris très au sérieux un commentaire amusant à la fin d’une lettre”, a-t-il déclaré. “Cela va juste vous montrer que si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui simplement vos plans. Et puis il vous dira: ‘Vous n’avez aucune idée de ce dans quoi vous vous apprêtez à vous lancer.’ Mais je fais confiance à Dieu et je fais confiance au trajet, et le processus a été merveilleux.”