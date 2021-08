Le juge laisse Russell Taylor hors de prison dans l’affaire du 6 janvier ⋆ 10z viral

in

Russell Taylor, l’un des hommes qui aurait été vu avec l’ancien président celui de Donald Trump associer Pierre Roger la veille du 6 janvier, a été inculpé dans des documents judiciaires avec des membres de la milice extrémiste Three Percenter. Il aurait apporté un couteau avec lui au Capitole des États-Unis, mais un juge fédéral lui a permis de rester un homme libre en attendant son procès, notant qu’il n’avait pas apporté l’arme à l’intérieur du bâtiment.

« Le fardeau du gouvernement de justifier la détention provisoire par des preuves claires et convaincantes est un lourd fardeau, auquel le gouvernement n’a pas répondu ici », juge principal de district des États-Unis. Royce Lambert a écrit dans une décision de 18 pages mercredi soir.

“Insurrection!”

Inculpé avec cinq autres hommes en juin, Taylor a comparu dans des documents judiciaires mettant en garde contre les activités de la milice Three Percenter, ainsi que des coaccusés Alan Hostetter, Eric Scott Warner, Felipe Antonio “Tony” Martinez Derek Kinnison, et Ronald Mele. Les procureurs disent qu’il a passé le jour de l’An à se connecter à l’application de médias sociaux cryptée Telegram à l’aide du pseudo “Porter RockQwell” et qu’il a créé un groupe de discussion qu’il a appelé “The California Patriots-DC Brigade” afin de recruter des “combattants” pour se rendre à Washington, CC

Le lendemain de Noël, Taylor a déclaré à Hostetter dans un message : « Je crois vraiment que nous étions censés nous unir pour nous engager dans cette guerre en ce moment et comme je l’ai déjà dit, c’est un honneur d’être côte à côte avec vous, », ont déclaré les procureurs.

La ferveur révolutionnaire présumée de Taylor s’est poursuivie dans la nouvelle année. Le 2 janvier, Taylor a répondu à une question de ce même groupe sur les armes pouvant être transportées à Washington en répondant :[b]à » ou « »[l]arge lampe de poche en métal », selon l’acte d’accusation.

À la date du siège du Capitole des États-Unis, Taylor affirme qu’il n’est pas entré dans le bâtiment parce qu’il portait un couteau, mais les procureurs le citent célébrant ceux qui ont « DONNÉ LA TEMPÊTE » dans le bâtiment.

“J’ai poussé des traîtres toute la journée aujourd’hui”, aurait déclaré Taylor sur Telegram cet après-midi-là. « NOUS AVONS PRIS LA TEMPÊTE DANS LA CAPITOLE ! La liberté a été pleinement démontrée aujourd’hui !

Lorsqu’on lui a demandé dans un message privé quelle était la prochaine étape, Taylor aurait répondu: “Insurrection!”

« Idéologie antigouvernementale extrémiste »

Pour Lamberth, le fait que les procureurs décrivent Taylor comme un « extrémiste » ne suffit pas à le maintenir en prison dans l’attente de son procès.

“Taylor a raison de dire qu’il ne peut pas être détenu en raison de ses convictions politiques”, déclare son dirigeant. « Le gouvernement le reconnaît. Mais la Cour peut considérer les déclarations de Taylor dans la mesure où elles sont probantes de son motif ou de son intention de se livrer à une activité illégale. »

Le juge a semblé trouver cette question proche.

“Bien sûr, Taylor a donné suite à certaines de ses déclarations jusqu’au 6 janvier lorsqu’il s’est présenté à Washington avec des armes et a marché vers le Capitole”, indique l’opinion. « Mais la valeur probante des déclarations de Taylor est diminuée parce que Taylor a choisi de ne pas entrer au Capitole parce qu’il avait des armes. Et notamment, le gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire à partir de laquelle la Cour peut conclure que Taylor est susceptible d’agir sur « une idéologie antigouvernementale extrémiste » à l’avenir. »

Aux termes de sa libération, Taylor a rendu ses armes à feu, porte un moniteur de cheville compatible GPS et a désinstallé ses applications de médias sociaux et ses plates-formes de messagerie cryptées.

“La Cour convient que les actions de Taylor le et avant le 6 janvier reflètent mal son caractère”, indique l’opinion. “Cependant, la Cour estime que les autres aspects de l’histoire et des caractéristiques de Taylor” reflètent une capacité à respecter la loi. “”

« La liberté est la norme »

Les procureurs fédéraux ont eu une bataille difficile pour garder les accusés liés au 6 janvier enfermés en attendant leur procès.

Rappelant aux juges des tribunaux inférieurs que «la liberté est la norme» en détention provisoire, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit DC a annulé plusieurs décisions ordonnant l’incarcération avant le procès le 6 janvier. L’une des opinions les plus influentes est venue du cas du soi-disant « type de cravate zippée » Eric Munchel, qui a été photographié portant des restrictions tactiques à l’intérieur du bâtiment du Capitole des États-Unis. La cour d’appel a libéré Munchel et sa mère, qui auraient pris d’assaut le Capitole avec lui, dans une décision rendue en mars.

Citant cette décision, le juge Lamberth a noté que Munchel était également accusé d’avoir porté des armes et d’être entré dans le Capitole. Se rendant jusqu’à l’estrade du Sénat, Munchel a scandé « Trahison ! » à l’intérieur du bâtiment et après le siège, a expliqué aux journalistes qu’il fallait « se lever, se regrouper et se battre si nécessaire », ont déclaré les procureurs.

Lamberth a déclaré que la conduite présumée de Taylor était en deçà de cela.

« Certes, la conduite présumée de Taylor est préoccupante et justifie des conditions strictes de mise en liberté provisoire », a écrit le juge. “Taylor peut présenter un danger continu, étant donné sa volonté démontrée d’utiliser un comportement illégal pour faire avancer ses objectifs le 6 janvier.”

L’avocat de Taylor n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Lire l’avis ci-dessous :

[Images via ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via ., DOJ court documents]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]