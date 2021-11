Le juge n’a pas encore décidé si Fujimori sera jugé pour les stérilisations forcées

11/09/2021 à 02:18 CET

.

Les victimes de stérilisations forcées qui ont été commis dans Pérou Sous le régime de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), on ne sait toujours pas si l’homme politique sera jugé pour ces affaires, après ce lundi la lecture du résolution judiciaire sans proposer de décision définitive.

Le juge Rafael Martínez, de la Cour pénale supraprovinciale de transition pour le crime organisé, a tenu une septième audience pour lire sa résolution détaillée, qui est traduite en quechua et transmise sur Internet.

Dans cette opportunité, le magistrat a détaillé les plaintes des femmes des villes andines d’Ayacucho et de Huancayo, qui affirment qu’elles n’étaient pas au courant de la procédure à laquelle elles ont été soumises et, par conséquent, ne pouvait pas donner son consentement éclairé.

L’audience a été suivie par Internet par des victimes de différentes régions du pays, après ce dimanche montres simultanées dans les villes de l’intérieur comme Anta, Yurimaguas, El Dorado et Iquitos, et à Lurín et Ventanilla à Lima.

Deux mois sans bug

Malgré le fait que les participants aient demandé que ce lundi se termine par la lecture, le juge a suspendu l’audience après quatre heures et a programmé une nouvelle session pour le 17 novembre.

De cette manière, Cela fera deux mois que la résolution a commencé à être lue sans aboutir à une conclusion, malgré les exhortations insistantes des organisations de défense des victimes à ne pas continuer à retarder le jugement.

Les organisations expriment leur surprise parce que considérer que la preuve est suffisante d’inclure Fujimori dans le processus et même le juge a déjà fait remarquer que le droits sexuels et reproductifs Ce sont des droits humains que l’État doit garantir.

Le ministère public péruvien a rappelé, pour sa part, que le plainte fiscale atteint Fujimori et ses anciens ministres de la Santé Alejandro Aguinaga, actuellement membre du Congrès, Marino Costa Bauer et Eduardo Yong Motta.

Il leur est demandé d’être inclus dans le processus par la prétendue commission du crimes contre la vie, le corps et la santé, sous forme de blessures graves, suivies de décès, dans un contexte de violation des droits humains, a indiqué le parquet sur Twitter.

À son tour, l’organisation féministe Demus a affirmé que les victimes de stérilisations forcées ont droit à un processus rapide et empathique, tandis qu’Amnesty International a souligné que « la justice ne peut plus attendre » dans cette enquête.

Contrôle de la natalité

Dans ce cas, il est accusé et soulevé poursuivre les responsables de la mort de citoyennes comme Mamérita Mestanza, pour laquelle l’État péruvien a reconnu en 2003 sa responsabilité devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Pendant le régime Fujimori, un plan de contrôle des naissances a été conçu et présenté qui proposé de réduire les taux de pauvreté et les taux de natalité entre la population rurale et la jungle péruvienne, afin d’améliorer les conditions économiques du pays.

Cependant, ce plan a donné la priorité à l’appel contraception chirurgicale volontaire (VCA), principalement chez les femmes, sans respecter les protocoles d’information préalable, de volonté et de conditions adéquates, et imposant des « quotas » aux médecins en charge des opérations.

Un peu plus de 2 000 plaintes

Selon les données du Programme national de santé de la reproduction et de planification familiale pratiqué entre 1996 et 2000, au cours de ces années plus de 270 000 femmes ont été stérilisées, pour la plupart andins, de langue quechua et pauvres, mais on ne sait pas exactement combien ont subi l’opération sans leur consentement éclairé.

Quelque chose de plus que 8 000 femmes et hommes sont inscrits au Registre Victimes de Stérilisations Forcées (Reviesfo) ouvert par le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme depuis 2016.

Un peu plus de 2 000 ont formellement dénoncé avoir été stérilisés de force et font partie de ce processus contre Fujimori, dont 1 307 blessés graves, dont cinq sont décédés des suites de l’intervention.

Fujimori, 83 ans, purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité, en tant qu’auteur (avec contrôle du fait) de deux massacres commis par le groupe militaire clandestin Colina et pour l’enlèvement d’un homme d’affaires et d’un journaliste lors du « coup d’État » qui a eu lieu en 1992.