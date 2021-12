Le juge ne relâchera pas Juana Rivas car « cela pourrait représenter un grave danger pour ses enfants »

10/12/2021

Le juge de Grenade qui a condamné Juana Rivas à cinq ans de prison en 2018 a décidé de rejeter la demande de libération de la défense car « cela pourrait représenter un grave danger pour leurs enfants », selon l’ordre auquel El Periódico de España a eu accès. De cette façon, le magistrat du tribunal pénal n° 1 de Grenade comprend qu’il existe « une prévisibilité future de commettre de nouveaux crimes ».

L’ordonnance du magistrat Manuel Piñar Diaz nie cette « pleine liberté qu’il obtiendrait avec la suspension de sa peine » car cela « pourrait représenter un grave danger pour ses enfants ». De plus, il cite trois raisons pour ne pas accorder la liberté. Le premier qu’il expose fait référence au manque de repentir de Rivas, car « à plusieurs reprises, il a déclaré qu’il ne le regrettait pas et qu’il le referait ». La seconde, que la mère de Maracena (Grenade) par la Cour suprême à deux ans et demi de prison – et plus tard partiellement graciée par le gouvernement – » a répété le même comportement, après avoir été condamnée dans cette affaire et avec les mineurs en garde à vue . Italie », où ils résident actuellement avec leur père, Francesco Arcuri. Et la troisième, peut-être la plus frappante, qui observe que la pleine liberté de la mère supposerait un danger apparent pour les mineurs, puisque certains documents de l’affaire « montrent des indices de abus sexuels sur l’un des mineurs alors qu’ils étaient sous sa garde. »

L’avocat de Rivas, Carlos Aránguez, a demandé, après l’octroi d’une Grâce partielle du gouvernement, la suspension de peine parce qu’il considérait qu’il en remplissait les conditions. Désormais, l’avocat a déclaré que le juge « fonde sa décision sur trois mensonges », qui coïncident avec les trois motifs que le magistrat a invoqués pour rejeter la requête de la défense.

Il a déclaré que la mère de Grenade « a exprimé son repentir par écrit dans plusieurs documents signés par elle et qui sont inclus dans la procédure », notamment dans la demande de grâce et les demandes de pénitencier du troisième degré. De même, il fait référence à la seule interview que Juana Rivas a accordée au cours des trois dernières années, à El Objective de La Sexta, dans laquelle elle a déclaré : « Je pense avoir payé assez pour la part d’erreur que j’ai pu avoir. J’ai été 5 ans sans mes enfants. Lorsqu’une mère voit que ses enfants souffrent, il est inévitable de trouver un moyen pour qu’ils arrêtent de le faire et il est impensable que la justice de votre pays ne vous aide pas & rdquor ;.

Aránguez a affirmé à son tour qu’il était « absolument faux » qu’il y ait eu une procédure contre Juana Ren Italia ni pour ce crime ni pour aucun autre crime et a indiqué que la dernière raison, celle qui « semble si incroyable et abjecte », est « quelque chose de si dégoûtant qu’il mérite notre plus vif reproche« . Pour cette raison, il a annoncé que la défense déposera prochainement une plainte pénale contre le magistrat Manuel Piñar pour délit de prévarication judiciaire et diffamation.

« Abus sexuel »

Manuel Piñar Díaz a rappelé dans sa voiture que le tribunal de Grenade avait déjà émis « l’avis sur le danger que le prévenu représente pour les enfants dans un rapport contraire à la grâce » et qu’à l’époque il avait souligné que, alors que les deux mineurs étaient sous les soins et la garde de la mère, « l’un d’eux a été agressé sexuellement, selon le jugement pédiatre, un coroner et le mineur lui-même ont déclaré« Entre-temps, peu de temps après que ces faits ont été vérifiés, la mère cache les enfants, précisément au moment où la présence du mineur était indispensable à l’enquête », ajoute-t-il.

Selon le magistrat, les images qui ont été évaluées à l’origine de ces abus sexuels présumés « sont choquantes » et présentent « des indices de négligence présumée due au non-respect de l’obligation [de Juana Rivas] pour veiller sur lui. « » Comme enregistré, c’est à l’école du mineur qu’ils ont pris la décision de l’emmener chez le médecin », a indiqué le juge, qui a affirmé que « même la mère n’est pas celle qui le fait » et il ne semble pas qu’elle ait dénoncé ce fait, « comme il faut s’y attendre chez une mère normale ».

Le juge insiste sur le fait qu' »il ne sait plus comment le porter à la connaissance des autres juridictions, et bien sûr du Gouvernement », et assure que sur ce fait « la terre a été jetée par-dessus » et « sa signification a été ignorée ». , sous l’apparence que Juana Rivas est victime de violences faites aux femmes, alors qu’après la seule condamnation contre Arcuri, qui date de 2009 et pour laquelle il a été condamné à trois mois de prison, le couple « s’est réconcilié, a conçu un autre enfant, sans qu’il y ait eu d’autre épisode d’abus crédité ».

Réinsertion au sein du centre pénitentiaire

Pour le magistrat, il n’est pas exclusif que Juana Rivas respecte son processus de réintégration au sein du Centre d’internement social Matilde Cantos de Granada (CIS), où elle purge une peine depuis juin de cette année, au lieu d’être libérée comme elle l’a demandé. défendre. Dans la voiture, il soutient que aucune donnée ne prouve que la réinsertion est « plus efficace et rentable en dehors du Centre Pénitentiaire, parce que notre législation pénitentiaire a beaucoup avancé dans le traitement et offre de multiples opportunités et activités pour atteindre cette fin primaire de la peine. «

Juana Rivas purgeait une peine au CIS Matilde Cantos, dont elle est partie pendant une courte période de ce mois pour poursuivre avec un troisième degré, dans lequel elle était surveillée via un bracelet de contrôle télématique depuis son domicile, grâce à une décision des institutions Pénitenciers. C’est finalement le 20 juillet qu’il a réintégré le CIS, un centre dans lequel des peines ouvertes sont purgées.