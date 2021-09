Le juge nie les transactions cryptographiques de la SEC à Ripple

Le tribunal refuse d’accorder les transactions cryptographiques de la SEC à Ripple.

La bataille entre Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est en feu depuis le mois dernier. En outre, la SEC accaparant désormais la crypto-monnaie de la plate-forme Ripple, le XRP, Ripple riposte abondamment. De plus, selon la SEC, la plate-forme Ripple et sa crypto-monnaie XRP seraient totalement non sécurisées avec de nombreux défauts en termes d’aspects de sécurité.

Malgré cela, Ripple a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral de New York fin août. En conséquence, Ripple demande au tribunal de remettre l’historique des transactions cryptographiques et les détails de la transaction de l’employé de la SEC. C’est au fait que si les employés ont échangé XRP, alors avec ce Ripple veut prouver que la plate-forme et son jeton natif, le XRP sont complètement sûrs et sécurisés.

Cependant, l’ensemble du tribunal semble être en faveur de la SEC, le juge refusant d’accéder à la demande de Ripple.

Les décisions du juge

La juge de la cour fédérale, Sarah Netburn s’avère plutôt favorable à la SEC et contre Ripple. En conséquence, le juge déclare que le conseiller en éthique de la SEC n’a pas fait imploser Ripple ou quoi que ce soit en lien avec celui-ci.

De plus, le juge déclare que dans un tel cas, il est totalement inutile pour la SEC de divulguer l’historique de trading crypto de ses employés. Et donc, ce n’est pas nécessaire, déclare le juge.

De plus, Sarah souligne que les règles fédérales du tribunal visent à protéger les droits à la vie privée des citoyens américains.

L’histoire de la bataille

De plus, il semble que la SEC et le tribunal qui la favorise utilisent les mêmes statistiques que celles de Ripple précédemment.

En conséquence, compte tenu de l’historique, la SEC a d’abord demandé à Ripple de lui fournir un accès aux communications internes.

Cependant, Ripple l’a nié. De plus, Ripple a justifié que la révélation de toutes ces données et documents connexes est un processus qui prend beaucoup de temps et que son coût est également une préoccupation.