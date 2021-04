Le juge NV Ramana nommé prochain juge en chef de l’Inde, pour prêter serment le 24 avril

NV Ramana

Le président Ram Nath Kovind a nommé mardi le juge NV Ramana en tant que prochain juge en chef de l’Inde. Il prêtera serment le 24 avril. Ramana succédera au juge Sharad Arvind Bobde. Le mois dernier, CJI Bobde avait recommandé le juge le plus ancien, le juge Ramana, comme son successeur et le 48e juge en chef de l’Inde. Bobde prendra sa retraite le 23 avril.

Avant sa retraite, le Centre avait demandé la recommandation de Bobde pour le prochain CJI. Il a envoyé la recommandation au gouvernement et en a remis une copie au juge Ramana, a rapporté l’agence de presse PTI. Conformément à la norme, le juge en chef sortant envoie une communication écrite au gouvernement un mois avant sa retraite.

Le juge Ramana prendra ses fonctions en tant que prochain CJI le 24 avril et prendra sa retraite le 26 août 2022.

Né le 27 août 1957, le juge Ramana a été enrôlé comme avocat le 10 février 1983. Il est né dans le village de Ponnavaram du district de Krishna, Andhra Pradesh. Ramana a été nommé juge permanent de la Haute Cour d’Andhra Pradesh le 27 juin 2000. Il a également été juge en chef par intérim de la Haute Cour d’Andhra Pradesh de mars 2013 à mai 2013. Il a été nommé juge en chef de la Haute Cour de Delhi le 2 septembre 2013 et a été nommé juge de la Cour suprême le 17 février 2014.

