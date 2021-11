Le juge ordonne à Apple d’autoriser les options de paiement externes pour l’App Store d’ici le 9 décembre, refusant le séjour

La juge Epic v. Apple, Yvonne Gonzalez Rogers, a déclaré qu’Apple devait se conformer à une ordonnance autorisant les développeurs à ajouter des liens et des boutons aux options de paiement externes, rejetant la requête de la société pour un sursis. « La requête d’Apple est basée sur une lecture sélective des conclusions de cette Cour et ignore toutes les conclusions qui ont soutenu l’injonction », lit-on dans sa nouvelle ordonnance.

Le juge Gonzalez Rogers a rendu son ordonnance après une audience mardi concernant le procès antitrust à succès, que l’éditeur de Fortnite Epic Games a déposé en 2020 et qui a été jugé cette année. Au cours de l’audience, Apple a déclaré qu’il avait besoin de plus de temps pour réécrire ses politiques anti-direction – des règles qui interdisent aux développeurs d’applications de se lier à des méthodes de paiement en plus de l’App Store iOS.

«Ce sera la première fois qu’Apple autorise les liens en direct dans une application pour le contenu numérique. Il faudra des mois pour comprendre les problèmes techniques, économiques, commerciaux et autres », a déclaré l’avocat d’Apple, Mark Perry. « C’est excessivement compliqué. Il doit y avoir des garde-fous et des lignes directrices pour protéger les enfants, pour protéger les développeurs, pour protéger les consommateurs, pour protéger Apple. Et elles doivent être écrites dans des lignes directrices qui peuvent être expliquées, appliquées et appliquées. »

« Apple ne fait rien à moins d’y être forcé »

Apple a surtout fait l’éloge de la décision Epic v. Apple – où le juge Gonzalez Rogers a conclu qu’Apple n’avait pas enfreint la loi antitrust en excluant Fortnite de l’App Store et a déclaré que la société n’avait pas à reformuler le compte de développeur d’Epic. Mais il a fait appel de la section en disant que les politiques anti-direction d’Apple cachaient les informations pertinentes aux utilisateurs et en exigeant qu’elle les supprime.

Perry a noté qu’Apple avait déjà effectué l’un des deux changements requis. En août, dans le cadre d’un règlement de recours collectif, il a supprimé une règle limitant la manière dont les développeurs pouvaient contacter les utilisateurs par courrier électronique. Mais Apple a décrit les liens intégrés à l’application comme une menace unique pour la confiance et la sécurité des utilisateurs, affirmant qu’ils pourraient laisser les développeurs arnaquer les utilisateurs ou les envoyer vers des sites malveillants. « Nous pensons que ces changements, si Apple est contraint de les mettre en œuvre, bouleverseront la plateforme. Ils vont nuire aux consommateurs. Ils vont nuire aux développeurs. C’est un fait. Cela va arriver », a déclaré Perry.

Epic a présenté la demande d’Apple comme une tactique de retard sans aucun engagement réel à changer. « Apple ne fait rien à moins d’y être forcé », a déclaré l’avocat d’Epic, Gary Bornstein.

« Vous n’avez pas demandé de délai supplémentaire.

Le juge Gonzalez Rogers était sceptique quant à la demande d’Apple, en particulier parce qu’elle demandait une suspension indéfinie de l’injonction malgré le fait qu’Apple souhaitait simplement plus de temps pour évaluer les risques. « Vous n’avez pas demandé de délai supplémentaire. Vous avez demandé une injonction qui prendrait effectivement des années », a-t-elle déclaré. « Vous avez demandé un séjour généralisé qui pouvait durer 3, 4, 5 ans. Perry a répondu qu’Apple voulait retarder les changements jusqu’à ce que l’affaire soit résolue, affirmant qu’il était convaincu que « nous allons gagner l’appel ».

Cela n’a pas influencé le juge : dans son ordonnance mardi soir, elle a accusé Apple de vouloir « un sursis à durée indéterminée sans qu’il ne fasse aucun effort pour se conformer », et a suggéré qu' »Apple n’a fourni aucune raison crédible à la Cour de croire que l’injonction causerait la dévastation déclarée », en ce qui concerne l’argument de l’entreprise selon lequel l’ajout de liens externes vers d’autres systèmes de paiement au sein des applications lui ferait du tort.

Apple a annoncé son intention de faire appel au neuvième circuit pour un sursis, car il n’en a pas obtenu du juge Gonzalez Rogers. « Apple pense qu’aucun changement commercial supplémentaire ne devrait être nécessaire pour entrer en vigueur jusqu’à ce que tous les appels dans cette affaire soient résolus. Nous avons l’intention de demander au Neuvième Circuit un sursis en fonction de ces circonstances », écrit un porte-parole d’Apple.

En attendant une suspension quelconque, l’injonction devrait prendre effet le 9 décembre.