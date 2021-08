Le juge ordonne à Biden de rétablir la politique de «rester au Mexique» de Trump 10z viral

Vendredi, un juge fédéral du nord du Texas a émis une injonction à l’échelle nationale, ordonnant à l’administration Biden de rétablir les protocoles de protection des migrants (MPP) de l’ancien président Trump ou de « rester au Mexique ». Le procès a été déposé par le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, aux côtés du procureur général du Texas, Ken Paxton.

Le juge de district américain Matthew Kacsmaryk a statué que l’administration Biden doit « appliquer et mettre en œuvre le MPP de bonne foi jusqu’à ce qu’il soit légalement annulé conformément à la [Administrative Procedure Act] APA et jusqu’à ce que le gouvernement fédéral dispose d’une capacité de détention suffisante pour détenir tous les étrangers soumis à une détention obligatoire en vertu de l’article 1255 sans libérer aucun étranger en raison d’un manque de ressources de détention.

De plus, pour assurer le respect de la décision, l’administration doit déposer un rapport auprès du tribunal le 15 de chaque mois à compter du 15 septembre, détaillant “le nombre total mensuel de rencontres à la frontière sud-ouest”, “le nombre total mensuel d’étrangers”. expulsés en vertu du titre 42, article 1225, ou en vertu de toute autre loi », « La capacité totale de détention des accusés ainsi que le taux d’utilisation actuel », « le nombre mensuel total de « demandeurs d’admission » en vertu de l’article 1225 », « le nombre mensuel total de « demandeurs d’admission » en vertu de la section 1225 libérés sur parole aux États-Unis » et « le nombre total mensuel de « demandeurs d’admission » en vertu de la section 1225 libérés aux États-Unis, en liberté conditionnelle ou autrement. »

Kacsmaryk a finalement conclu que le gouvernement fédéral “n’avait pas pris en compte plusieurs facteurs critiques, y compris les avantages de la politique de maintien au Mexique” et n’avait pas “fait preuve d’une décision motivée” pour l’annulation du MPP.

Le procureur général du Missouri, Schmitt, a réagi positivement à la nouvelle, décrivant la décision comme une “énorme victoire” et “un grand pas vers la sécurisation de la frontière”.

“Mon bureau a ouvert la voie à l’échelle nationale dans la lutte contre la traite des êtres humains, et les politiques frontalières laxistes de l’administration Biden augmentent le risque de traite des êtres humains à la frontière et, à son tour, dans le Missouri”, a-t-il déclaré. « La victoire massive d’aujourd’hui était cruciale : la ré-application des protocoles de protection des migrants contribuera à sécuriser la frontière et à lutter contre le fléau de la traite des êtres humains. »

RUPTURE: Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, vient de gagner un procès MAJEUR en matière d’immigration contre l’administration Biden. Ce soir, un tribunal fédéral s’est rangé du côté du Missouri et du Texas et a ordonné à l’administrateur de Biden de RÉTABLIR la politique « Rester au Mexique ». Grande victoire pour la sécurité des frontières ! pic.twitter.com/JXQYJXKAvU – Procureur général Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) 14 août 2021

GROSSE VICTOIRE ! Nous venons de remporter notre 2e victoire sur nos procès frontaliers. Mon objectif est de tous les gagner. Cette nation mérite une frontière sûre et sécurisée. #BidenBorderCrisis #Biden https://t.co/jnfYw8NWEP – Procureur général Ken Paxton (@KenPaxtonTX) 14 août 2021

Mise en œuvre sous l’administration Trump, la politique du MPP ou « rester au Mexique » a ordonné aux migrants demandeurs d’asile aux États-Unis d’attendre au Mexique jusqu’à ce que leur cas puisse être entendu par les tribunaux américains de l’immigration. Le protocole a effectivement mis fin au «catch and release», dans lequel les migrants demandant l’asile seraient libérés aux États-Unis tandis que les tribunaux de l’immigration décidaient de la légalité de leurs demandes d’entrée aux États-Unis.

Lors de son entrée en fonction en janvier, le président Joe Biden a suspendu l’application du MPP, avec une résiliation définitive de la politique le 1er juin. Dans une note rédigée par le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, l’administration Biden a affirmé que la politique ne ” améliorer de manière adéquate ou durable la gestion des frontières.

« De plus, en faisant mon évaluation, je partage la conviction que nous ne pouvons gérer la migration de manière efficace, responsable et durable que si nous abordons la question de manière globale, en regardant bien au-delà de nos propres frontières », a écrit Mayorkas.

