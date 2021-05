Le juge ordonne à l’IRS de révéler s’il a enquêté criminellement sur la Fondation Clinton, citant un “ écart ” dans les dossiers records .

Un juge de la Cour fiscale américaine a ordonné à l’Internal Revenue Service de révéler si elle enquêtait sur la Fondation Clinton, ordonnant à l’agence de remédier à une mystérieuse «lacune» dans ses dossiers dans l’affaire.

La plupart des procédures dans l’affaire impliquant la Fondation Clinton et les lanceurs d’alerte Lawrence W. Doyle et John F. Moynihan ont été scellées, mais le juge de la Cour fiscale américaine David Gustafson a autorisé la publication d’une décision du 22 avril à Just the News cette semaine.

Dans ce document, Gustafson a renvoyé l’affaire au bureau des dénonciateurs de l’IRS (WO), affirmant que la plainte de l’agence selon laquelle il n’y avait pas d’enquête criminelle contre la Fondation Clinton «n’était pas étayée par le dossier administratif et constituait donc un abus de pouvoir discrétionnaire».

«L’adj doit enquêter plus avant pour déterminer si CI [criminal investigative division] a procédé à une enquête basée sur les informations des pétitionnaires et collecté le produit », a déclaré le juge. «… Il semble clair que nous devrions renvoyer l’affaire à l’adj afin qu’il puisse explorer cette lacune.»

Tout en ordonnant à l’IRS de révéler si la Fondation Clinton faisait l’objet d’une enquête criminelle, le juge a refusé la demande des dénonciateurs de prendre la déposition d’un responsable de l’État de l’Arkansas ou de forcer la découverte dans l’affaire, affirmant que de telles actions étaient «hors du champ d’une découverte appropriée».

“Les pétitionnaires attendent manifestement avec impatience un procès dans lequel ils espèrent prouver les actes répréhensibles et l’évasion fiscale des entités cibles et prouver le manquement au devoir de l’IRS”, a-t-il ajouté. «Il n’y aura pas de procès de ce type dans cette affaire.

La décision de Gustafson, néanmoins, ajoute un nouveau chapitre d’intrigue dans une affaire qui a fait surface pour la première fois il y a trois ans lorsque Doyle et Moynihan, deux enquêteurs financiers légistes respectés, ont révélé l’existence de leur plainte de dénonciateur de l’IRS contre la Fondation Clinton lors d’une audition devant le Congrès.

Moynihan et Doyle ont témoigné devant un comité de la Chambre en décembre 2018 que la Fondation avait agi à tort en tant que lobbyiste étranger en acceptant des dons à l’étranger et en essayant ensuite d’influencer la politique américaine.

La fondation «a commencé à agir en tant qu’agent des gouvernements étrangers au début de sa vie et tout au long de son existence», a déclaré Moynihan à l’époque. «En tant que telle, la fondation aurait dû s’inscrire au FARA (Foreign Agents Registration Act). En fin de compte, la Fondation et ses vérificateurs ont admis dans des observations formelles qu’elle agissait en tant qu’agent (étranger), la fondation n’a donc pas droit à ses privilèges d’exonération fiscale 501c3, comme indiqué dans IRS 170 (c) 2. »

La Fondation Clinton a reconnu que les audits internes précédents avaient révélé des problèmes de conformité avec certaines de ses pratiques, mais a insisté sur le fait que ceux-ci avaient été corrigés et qu’elle se conformait toujours à la loi, contestant fermement les allégations des dénonciateurs.

Craig Minassian, un porte-parole de la fondation, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique mardi soir. Mais en 2018, la fondation a déclaré qu’elle était «l’une des organisations caritatives les plus scrutées au monde» et qu’elle avait «manifestement amélioré la vie de millions de personnes à travers l’Amérique et dans le monde, tout en obtenant les meilleures notes des groupes de surveillance caritatifs. . »

Gustafson en octobre dernier a autorisé la poursuite de l’affaire des dénonciateurs, rejetant une requête de l’IRS pour un jugement sommaire. Il a cité des preuves non publiques selon lesquelles le FBI et l’IRS auraient peut-être travaillé conjointement sur une enquête criminelle axée sur la fondation.

Plus récemment, des rapports ont révélé que l’avocat spécial John Durham enquêtait sur la question de savoir si un effort du FBI pour enquêter sur l’organisation caritative Clinton avait été contrecarré à tort par la politique.

Dans sa dernière décision, Gustafson a suggéré que le bureau des lanceurs d’alerte de l’IRS retenait des informations importantes pour l’affaire.

«Il y a des faits et des informations, uniquement à la connaissance du Bureau des lanceurs d’alerte, qui doivent être pris en compte dans le cadre de la résolution de la réclamation du pétitionnaire», a-t-il écrit.