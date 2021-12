Le juge ordonne l’admission en psychiatrie de la femme détenue pour avoir agressé des prêtres à Palma

30/12/2021 à 19:09 CET

Marcos Ollés

Le juge de permanence a donné son accord ce jeudi au l’internement psychiatrique de la femme accusée d’avoir agressé des prêtres à Paume. La femme, qui a accumulé 35 plaintes pour épisodes violents dans les églises de la ville depuis 2018, a de nouveau été arrêtée après attaquer le recteur de Sant Miquel lundi dernier, d’où déjà avait une ordonnance restrictive pour des incidents antérieurs. Le suspect, qui souffre apparemment d’un trouble mental, a été transféré dans l’après-midi à l’aire de psychiatrie de Son Espases sur décision de justice. Elle doit subir divers tests pour déterminer son état mental.

L’accusé, un Cubain de 49 ans, a « une fixation sur les questions liées à la religion », comme l’a expliqué la Police nationale. Au cours des cinq dernières années, il a mené diverses attaques contre des religieux et des paroissiens dans des temples de Palma, avec menaces, coercition et attaques. Dernier jour 10 insulté plusieurs employées d’un des centres religieux, où il est retourné trois jours plus tard pour intimider à nouveau les ouvriers. 14 décembre essayé de gifler un autre employé au visage, arrachant le masque et crachant : « Tu es Satan & rdquor;. En outre, il a enfreint à deux reprises plusieurs mesures d’ordonnances restrictives des églises émises par les tribunaux de Palma.

Lundi soir dernier, la femme il s’est jeté sur le recteur de l’église de Sant Miquel, le frappant et le menaçant. La police nationale, après avoir reçu la plainte, a arrêté l’accusé mercredi dernier. La suspecte a été déférée à la justice ce matin et le magistrat de permanence a accepté de la confiner à l’aire de psychiatrie de Son Espases.