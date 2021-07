Le juge ordonne l’archivage des dossiers et l’annulation des “sanctions déguisées”

in

01/07/2021 à 19:46 CEST

.

Le tribunal du commerce numéro 17 de Madrid a ordonné à l’UEFA d’archiver les procédures disciplinaires ouvertes, à l’occasion du projet Superliga, contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus et d’annuler les “sanctions déguisées” contre les neuf autres clubs qui ont quitté le projet.

Dans une voiture datée de jeudi, le juge Manuel Ruiz de Lara oblige l’UEFA à annuler les records des trois clubs qui ne se sont pas dissociés de la Superliga et à s’abstenir d’exclure les équipes fondatrices de leurs compétitions, a confirmé l’..

Le juge fait allusion aux mesures et engagements imposés par l’UEFA à divers clubs – les neuf qui ont démissionné du projet – et ordonne à l’UEFA d’annuler “la sanction déguisée consistant en une réduction de 5% des revenus et de la contribution au Fonds de solidarité à hauteur de 15 millions d’euros “.

Egalement « l’obligation imposée de procéder à la dissolution de la Super League européenne et de mettre un terme aux poursuites judiciaires engagées par celle-ci » et « l’amende de 100 millions d’euros en cas de non-respect des engagements de l’accord et, notamment , s’ils ont l’intention de participer à la Super League européenne de football “.

L’ordonnance, contre laquelle il y a un recours en réexamen dans les cinq jours devant le tribunal lui-même, dicte que l’UEFA ordonne à la Premier League anglaise d’annuler, d’annuler et d’archiver « les mesures prises qui contreviennent aux mesures de précaution prises par le tribunal contre les sanctions, y compris celles annoncées le 9 juin contre les six équipes anglaises.

Le juge se prononce dans le même sens à l’égard de la Fédération italienne avant l’éventuelle adoption de sanctions.

Selon le juge, les procédures engagées par l’UEFA contre le Real Madrid, la Juventus et Barcelone supposent “une violation flagrante” de l’ordonnance d’injonction rendue le 20 avril et l’annonce de la suspension “n’atténue en rien ladite violation”.

L’ordonnance considère également le non-respect des “sanctions dissimulées sous un simple euphémisme consistant en l’accord à terme” avec neuf des douze clubs impliqués, qui ont présenté une “déclaration d’engagement du club” à l’UEFA, ainsi que les dons convenus.

Ces mesures concernent Arsenal, Milan, Chelsea, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur.

Suite à la plainte déposée par les clubs de Superliga, le tribunal de commerce de Madrid numéro 17 a émis des mesures conservatoires qui ont empêché l’adoption de sanctions à leur encontre par l’UEFA et la FIFA au cours de la procédure, tout en interrogeant le tribunal de Justice de l’Union européenne.

Après cela, et la démission du projet des neuf clubs susmentionnés, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux trois qui se poursuivent, bien qu’elle ait communiqué le mois dernier la suspension temporaire de ceux-ci par décision de sa commission d’appel, un organe indépendant .

“L’UEFA comprend pourquoi il était nécessaire de suspendre les procédures disciplinaires pour le moment, mais reste confiante et continuera de défendre sa position dans toutes les juridictions concernées”, a-t-il déclaré le 9 juin.