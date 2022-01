Le juge porte un coup dur à Meta et permet au procès antitrust de la FTC d’aller de l’avant

Les problèmes juridiques de Meta se poursuivent alors qu’un juge a autorisé le procès de la Federal Trade Commission contre elle à aller de l’avant.

La décision de mardi fait suite à un long processus pour la FTC, qui a été déposé pour la première fois en décembre 2020. La Commission affirme que Meta détient un monopole qu’elle maintient en acquérant des sociétés avec lesquelles elle est en concurrence ou en les évinçant.

La première tentative a été rejetée par le juge de district américain James E. Boasberg en raison de preuves insuffisantes, bien que la FTC ait eu la possibilité de modifier sa plainte pour fournir plus de détails. Cet amendement a été déposé en octobre 2021, que Meta a immédiatement déposé une requête en rejet, l’appelant « un effort pour réécrire les lois antitrust et bouleverser les attentes établies concernant l’examen des fusions ».

Cependant, le tribunal a décidé que la FTC avait fourni suffisamment de détails pour aller de l’avant avec sa plainte. Le juge Boasberg explique que la Commission a « allégué suffisamment de faits pour établir de manière plausible que Facebook exerce un pouvoir de monopole sur le marché des services PSN » et que ledit monopole est protégé par des barrières à l’entrée. Il a également fourni suffisamment de détails sur la manière dont les achats de Facebook sur WhatsApp et Instagram ont contribué à sa position sur le marché.

Cela dit, le tribunal a décidé de ne pas laisser la FTC aller de l’avant avec les plaintes concernant les politiques de la plate-forme de Meta, qui, selon elle, ont été abandonnées en 2018.

Pendant ce temps, Meta n’est naturellement pas ravi de la décision. Un porte-parole de Meta a déclaré à Android Central dans un communiqué que la FTC aurait du mal à prouver son point de vue sur les acquisitions précédemment examinées et approuvées :

La décision d’aujourd’hui réduit la portée du cas de la FTC en rejetant les allégations concernant nos politiques de plate-forme. Il reconnaît également que l’agence est confrontée à une « tâche ardue » pour prouver son argumentation concernant deux acquisitions qu’elle a autorisées il y a des années. Nous sommes convaincus que les preuves révéleront la faiblesse fondamentale des allégations.

Nos investissements dans Instagram et WhatsApp les ont transformés en ce qu’ils sont aujourd’hui. Ils ont été bons pour la concurrence et bons pour les personnes et les entreprises qui choisissent d’utiliser nos produits.