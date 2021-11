Le juge recueille une déposition du neveu de Moreno et du notaire présumé du complot Titella

22/11/2021 à 09:03 CET

Le juge de la Cour nationale Ismael Moreno entamera une nouvelle série de déclarations citant plusieurs accusés dans le Opération Titella, parmi lesquels se distinguent le neveu du producteur de télévision José Luis Moreno et le prétendu notaire de l’organisation.

Dans une décision, à laquelle Europa Press a eu accès, le président de la Cour centrale d’instruction numéro 2 a accepté prendre une déclaration de Raúl Fernández Rodríguez, que les enquêteurs placent comme la personne chargée de préparer les fausses factures entre les sociétés de son oncle pour frauder le Trésor, en évitant le paiement de la TVA facturée.

Les agents, qui ils désignent le neveu de Moreno en tant que directeur de Dreamlight International Productions, Ils indiquent également qu’il avait participé « directement » à la fraude présumée du partenaire du ventriloque, Alejandro Roemmers, ainsi qu’au détournement de l’argent apporté par lui pour financer la série sur San Francisco de Asís.

Cette déclaration, qui aura lieu mardi à partir de 08h45, sera également rejointe par Enrique Beltrán, le notaire présumé de l’organisation et collaborateur du « numéro deux » de Moreno, Antonio Aguilera, dans le prétendu complot frauduleux.

Son travail consisterait, selon un rapport de police, à effectuer les démarches notariales nécessaires à la constitution et à l’acquisition de sociétés commerciales et la nomination et la révocation des administrateurs. En outre, Beltrán s’est activement impliqué dans la proposition de nouvelles façons de blanchir la grande quantité d’argent « d’origine inconnue et vraisemblablement illicite » de l’organisation.

Conseiller et protocoliser les opérations

Les chercheurs précisent que, pour donner une apparence de légalité, Le complot a embauché Beltrán, qu’ils avaient sur la liste de paie, facturant 10 000 euros par mois et pour lequel ils ont mis un bureau. De là, il aurait été chargé de conseiller et de formaliser les opérations, pour finalement acquérir un pourcentage des sociétés Aguilera.

Ce mardi également, le magistrat écoutera Carla López Téllez, figure de proue présumée de l’organisation et qui apparaît comme administratrice de la Licorería Margallo et de la Restauración Fina Madrid, enquêté pour opérations frauduleuses et contrôlé par Aguilera et un autre prévenu, Antonio Salazar.

Le juge prendra également une déposition de María Rosa Velez, qui aurait collecté au total 57 billets à ordre en espèces pour un montant total de 124 000 euros avec son fils, l’a également enquêté Joaquín Dillet. En outre, tous deux apparaîtraient comme les administrateurs de plusieurs sociétés liées dans le complot par l’intermédiaire desquelles une grosse somme d’argent aurait été déplacée au profit de l’organisation criminelle.

Ce nouveau tour comprend également quatre déclarations ce lundi, qui débutera à 10h00. Le juge entendra Sandra María Villegas, la prétendue personne de confiance de Carlos Brambilla, le chef présumé du réseau de trafic de drogue « Titella ».

Déclaration des hommes de confiance présumés

Ainsi, les chercheurs désignent Villegas comme le responsable des tâches de secrétariat et de gestion des sociétés marchandes, apparaissant parfois comme l’administrateur de plusieurs des mêmes filiales et venir à apparaître en tant que copropriétaire de certains biens immobiliers que Brambilla lui-même possède en Espagne.

Emily Naily Reyes Gómez, la compagne sentimentale d’Antonio Aguilera et l’administratrice présumée de plusieurs sociétés qui seraient gérées par lui, passera également devant le juge. Le magistrat écoutera également Adriana Ruiz Hortelano, l’une des personnes de confiance d’Aguilera.

Ruiz Hortelano, selon le bureau susmentionné, a été répertorié comme administrateur de sociétés qui font partie du réseau commercial utilisé par l’organisation pour obtenir et blanchir de l’argent de manière frauduleuse,

De plus, elle aurait bénéficié de ce blanchiment en possédant et utilisant des véhicules haut de gamme acquis par l’organisation. « Enfin, elle participe directement au transport d’argent liquide et se charge de ‘mettre en banque’ cet argent, justifié par des factures émises par Aguilera, telles qu’extraites de conversations téléphoniques entre les deux », précisent les enquêteurs.

Enfin, le magistrat du Tribunal national interrogera l’homme d’affaires madrilène José Luis Garrido Pariente, qui aurait été chargé de la recherche et de la gestion des entreprises que Brambilla a utilisées pour effectuer le blanchiment d’argent de son activité.

Les agents expliquent que Garrido aurait même sa propre société de gestion et de conseil et qu’il se consacrerait à « mettre en banque » l’argent résultant de l’activité criminelle des personnes enquêtées.

L’origine de Titella

Moreno est l’un des principaux accusés de l’opération Titella, dont l’enquête a débuté en 2018 et a éclos en juin dernier avec son arrestation et celle de dizaines de personnes dans différentes villes pour une fraude présumée perpétrée par le biais d’un réseau d’entreprise.

Accusé d’escroquerie, de blanchiment d’argent, d’association illicite, de falsification de documents, d’insolvabilité punissable et de délits contre le Trésor public, il est en liberté surveillée, avec obligation de comparution hebdomadaire, retrait de passeport et interdiction de quitter le pays.

Le magistrat a imposé une caution de trois millions d’euros que le ventriloque a présentée « in extremis » sous la forme d’une garantie hypothécaire, ce qui l’oblige à couvrir le double du montant requis, soit six au lieu de trois millions.

Selon le résumé de l’affaire, auquel Europa Press a eu accès, La police nationale soupçonne Moreno de garder entre 400 et 900 millions d’euros cachés à l’étranger.

Moreno, « la carte de visite »

Les enquêteurs divisent le complot présumé en deux organisations : celui dirigé par Moreno, Antonio Aguilera et Antonio Salazar, dédié depuis 2017 à « la fraude et la fraude contre les banques et les investisseurs privés », « à la contrefaçon d’effets bancaires tels que chèques et billets à ordre » et au « blanchiment d’argent » ; et un autre, dirigé par Carlos Brambilla, un trafiquant de drogue présumé qui aurait utilisé ladite structure pour blanchir de l’argent.

Selon le compte judiciaire, Moreno et Aguilera seraient les « plus responsables » et Salazar, le troisième en action. Chacun aurait une fonction. Le producteur, « en tant que personne publique bien connue, prêterait son nom comme carte de visite » afin d’obtenir facilement les financements dont ils prétendraient avoir besoin pour démarrer un projet de film. Par conséquent, « c’était le principal bénéficiaire des fonds obtenus ».

Cet argent irait ensuite à Aguilera et Salazar. Les deux auraient « une connaissance approfondie des opérations bancaires et commerciales », ainsi ils seraient chargés de créer les sociétés, de « se maquiller », de mettre des administrateurs et de les présenter aux entités bancaires comme les destinataires des financements nécessaires pour lesdits projets. En réalité, ils seraient dépourvus de toute activité.

Par le biais de ce réseau de « sociétés écrans » gérées par de prétendus hommes de paille, les deux organisations transféreraient « d’importantes sommes d’argent » à ceux qu’elles tentaient de distribuer avec des revenus faisant passer pour des bénéfices de leur travail commercial ou avec des injections d’argent pour lesquelles elles avoir la complicité d’employés de banque qui prendraient leur commission en échange de l’introduction de cet argent dans le circuit légal.