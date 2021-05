Le juge refuse à Lady une requête pour rejeter l’action en justice de Lady Antebellum

Un juge fédéral du Tennessee a officiellement rejeté une demande de la chanteuse de blues basée à Seattle, Anita White, de rejeter ou de transférer une plainte déposée contre elle par le trio country anciennement connu sous le nom de Lady Antebellum.

Pour récapituler, la confrontation de longue date dans la salle d’audience a été déclenchée il y a près d’un an, lorsque l’actrice cinq fois récompensée aux Grammy Awards, Lady Antebellum, a annoncé qu’elle changerait son nom en “Lady A” dans afin d’éliminer toute référence à l’esclavage et à l’injustice raciale.

Cependant, il est apparu peu de temps après qu’une Anita White avait joué et sorti de la musique blues sous le titre pendant près de 30 ans. Les parties se sont engagées dans des discussions (à distance) concernant un compromis potentiel, y compris l’utilisation conjointe du surnom de Lady A., et il est apparu pendant un certain temps qu’elles allaient conclure un accord et remettre l’affaire en revue.

Mais ces pourparlers ont finalement échoué – lorsqu’Anita White a exigé un paiement de 10 millions de dollars pour l’utilisation du titre, par la nouvelle Lady A, bien que la chanteuse de blues ait déclaré que le groupe de country avait tenté d’utiliser «leur richesse et leur influence pour l’intimider et l’intimider». à abandonner le nom sans offrir aucune «vraie récompense».

L’acte en trois parties a intenté une action en justice contre Anita White en juillet 2020 – en soumettant la plainte à un tribunal de leur Tennessee natal, il convient de le mentionner – en cherchant à utiliser le titre Lady A (que le groupe dit avoir déposé en 2010), mais pas de dommages pécuniaires.

Enfin, en ce qui concerne le calendrier 2020 du différend aux multiples facettes, White (qui a abordé la situation dans une interview avec Digital Music News) a nommé l’ancienne Lady Antebellum dans un procès en septembre dernier, déposant la plainte devant un tribunal de Washington.

Le mois dernier, le juge présidant le procès intenté à Washington – c’est-à-dire l’action que la Lady A originale a soumise – a accordé la motion d’octobre 2020 du groupe de pays pour rester «en attente de résolution» de la plainte qu’ils ont déposée en premier dans le Tennessee.

En expliquant la décision, le juge Ricardo S. Martinez a noté que «lorsque deux actions qui se chevauchent suffisamment sont déposées devant différents tribunaux de district fédéraux, l’une pour contrefaçon et l’autre pour jugement déclaratoire, les tribunaux appliquent la règle du« premier à déposer ».

En outre, le juge a précisé qu’il existe «un chevauchement substantiel entre les deux questions, de sorte qu’un litige dans les deux cas porterait probablement atteinte à l’efficacité judiciaire et risquerait de rendre des décisions contradictoires».

Développant sur ce point, il a également indiqué que la décision du tribunal du Tennessee selon laquelle il «n’avait pas de compétence personnelle» sur White pouvait faire en sorte que le transfert de l’affaire en vertu de la règle du premier déposant soit considéré comme «inapproprié» – ou, à défaut, un transfert ou un licenciement. peut s’avérer approprié ici si le juge de la procédure initiale autorise la poursuite de l’affaire.

Maintenant, comme mentionné, le juge William L. Campbell Jr. a rejeté la demande initiale de Lady A de rejeter la poursuite du Tennessee ou de la transférer à Washington.

Dans sa décision de 20 pages, le juge a déclaré sur le front de la compétence spécifique que «l’État du for a intérêt à résoudre ce différend, et les demandeurs ont intérêt à obtenir réparation».

De plus, le juge Campbell a écrit que White et son avocat n’avaient pas fourni de «preuves suffisantes» que le «fardeau financier» potentiel associé à une action en justice dans le Tennessee «l’emporte sur tous les autres en rendant l’exercice de la compétence déraisonnable».

Et en ce qui concerne la requête de la première dame A pour rejeter la poursuite parce qu’il s’agit d’une «action de jugement déclaratoire ‘anticipatoire’ inappropriée», le juge a rejeté la demande au motif qu’il n’y avait «aucune preuve» que l’ancienne Lady Antebellum avait signalé la poursuite probable. de négociations avant de déposer la plainte, ainsi qu’en fonction de quatre autres facteurs énoncés par le sixième circuit lorsqu’un tribunal «détermine si une décision déclaratoire est appropriée».

De plus, le juge a déclaré que les plaignants «n’ont pas choisi un forum ayant un lien minimal avec le procès» et, en ce qui concerne le transfert des affaires, White «n’a pas montré que les facteurs d’intérêt privé ou les facteurs d’intérêt public justifiaient le transfert, ni elle a identifié tous les autres facteurs suggérant que le transfert est justifié. »

Au moment de la publication de cet article, aucune des Lady As n’avait commenté publiquement la décision. Le trio country a rejoint en janvier le Grand Ole Opry malgré cette controverse liée au nom, tandis que l’original Lady A a révélé sur Facebook il y a trois jours qu’elle enregistrait un nouvel album.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.