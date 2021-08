Le juge refuse de rejeter le procès en diffamation contre Sidney Powell, Giuliani .

Un juge fédéral a refusé mercredi de rejeter un groupe de trois poursuites en diffamation déposées par US Dominion, Inc., contre un avocat Sidney Powell, avocat Rudy Giuliani, My Pillow, Inc. et PDG de My Pillow Mike Lindell alléguant de la diffamation en lien avec les activités de Dominion pendant le cycle électoral de 2020. Les autres accusés nommés comprenaient le cabinet d’avocats de Powell et une « entité liée ».

Dans l’avis de 44 pages, le juge de district américain Carl J. Nichols, une Donald Trump personne nommée, a rejeté les tentatives des défendeurs nommés d’abandonner le litige en utilisant une myriade de techniques et d’arguments juridiques.

Le procès a passé près d’une douzaine de pages à raconter précisément quel partisan du président Trump de l’époque a dit quoi, et quand, en ce qui concerne l’intégrité des élections et si l’élection a été «volée» ou non par «une fraude électorale massive».

« Powell a également fait des déclarations publiques selon lesquelles Dominion avait inversé, pondéré et « injecté » des votes », a noté Nichols.

Le juge a rejeté la tentative de Powell de faire valoir que ses déclarations n’étaient que des opinions sur les élections de 2020 et n’étaient donc pas passibles de poursuites dans le cadre d’un procès en diffamation. (La diffamation implique de fausses déclarations de faits, pas des opinions.) Et le juge a déclaré que Powell ne pouvait pas dissimuler son commentaire avec l’immunité car il impliquait de la politique (citations omises):

« Dans un premier temps, il n’y a pas d’immunité générale pour les déclarations de nature « politique » : comme l’a dit la Cour d’appel, le fait que les déclarations aient été faites dans un « contexte » politique n’immunise pas indistinctement chaque déclaration contenue la bride.” Il est vrai que les tribunaux reconnaissent la valeur d’un certain niveau d’« expression imaginative » ou d’« hyperbole rhétorique » dans notre débat public. Mais ce n’est tout simplement pas la loi que les déclarations fausses prouvables ne peuvent pas être poursuivies si elles sont faites dans le contexte d’une élection.

“[I]Ce n’est tout simplement pas dans la loi que des déclarations prouvables fausses ne peuvent pas donner lieu à des poursuites si elles sont faites dans le contexte d’une élection », a écrit Nichols ailleurs.

Le juge a également balayé les affirmations de Powell selon lesquelles elle ne faisait que rapporter des détails contenus dans ses propres poursuites – lui offrant ainsi, dans son esprit, une certaine forme de privilège ou de protection :

Powell soutient également que ses déclarations étaient des commentaires protégés sur d’autres poursuites. Mais Powell ne peut pas se soustraire à la responsabilité de ses déclarations extrajudiciaires largement diffusées en les présentant comme des déclarations protégées concernant des litiges en cours ; les déclarations extrajudiciaires d’un avocat au public peuvent donner lieu à une action, même si ces déclarations concernent un litige envisagé ou en cours.

Plusieurs pages d’analyse sont ensuite consacrées à la question de savoir si un juré raisonnable pourrait trouver que le commentaire de Powell « exprimait ou impliquait un fait vérifiable et faux à propos de Dominion ».

“Ce n’est pas un appel serré”, a estimé le juge – puis a passé en revue une liste de raisons spécifiques pour lesquelles (encore une fois, les citations ont été omises):

Pour prendre un exemple, Powell a déclaré publiquement qu’elle avait « des preuves de [the] bouche du gars qui a fondé [Dominion] admettre[ting that] il peut changer un million de votes, pas de problème du tout. Elle a dit au public qu’elle « tweeterait la vidéo ». Ces déclarations sont vraies ou non ; Soit Powell a une vidéo montrant le fondateur de Dominion disant qu’il peut “changer un million de votes”, ou elle ne le fait pas. Pour prendre un autre exemple, Powell a déclaré qu’elle « pouvait à peine attendre de présenter toutes les preuves. . . sur le Dominion, à commencer par le fait qu’il a été créé pour produire des résultats de vote modifiés au Venezuela pour Hugo Chavez. ” Encore une fois, cette affirmation est soit vraie, soit elle ne l’est pas ; soit Dominion a été créé pour produire des résultats de vote modifiés au Venezuela pour Hugo Chávez, soit (comme le prétend Dominion) ce n’était pas le cas. Prenez quelques autres exemples. Powell a déclaré publiquement que Dominion avait « inversé », « pondéré » et « injecté » des votes lors des élections de 2020 ; soit Dominion l’a fait, soit (comme le prétend Dominion) il ne l’a pas fait. Powell a affirmé que les fonctionnaires de l’État ont reçu des pots-de-vin en échange de l’utilisation de machines Dominion ; soit les fonctionnaires de l’État ont reçu de telles ristournes, soit (comme le prétend Dominion) ils n’en ont pas reçu. Toutes ces déclarations, et bien d’autres alléguées dans la plainte de Dominion, « exprimaient ou impliquaient un fait vérifiable et faux » au sujet de Dominion.

Dans une partie de son analyse, Nichols a critiqué Powell – et plus tard Lindell – pour leur utilisation d’un soi-disant «expert» qui a débité des histoires du monde hautement discutables tout en dénigrant la société de machines à voter.

« Cet expert a également déclaré publiquement que Georges Soros, Président George HW BushLe père de , les Frères musulmans et les « gauchistes » ont aidé à former « l’État profond » dans l’Allemagne nazie dans les années 1930, ce qui aurait été un exploit remarquable pour Soros, né en 1930 », a noté Nichols dans une parenthèse.

Powell avait tenté d’échapper à l’intégralité du procès en affirmant qu’un tribunal de district basé à Washington n’avait pas compétence pour entendre le procès contre elle. Le tribunal a rejeté cette notion d’emblée en notant que Powell représentait un pilier de l’ère Trump et un lieutenant général à la retraite. Michael Flynn au sein du système judiciaire de DC, ce qui était plus que suffisant pour satisfaire au statut juridictionnel à bras long du district fédéral.

“[H]er représentation de Michael Flynn a eu lieu ici, et elle s’est rendue et a loué des chambres d’hôtel ici tout en filmant des interviews dans lesquelles elle a répété ses déclarations prétendument diffamatoires », a noté Nichols – avant de citer le langage de la jurisprudence pertinente sur la procédure civile qui serait bien connue de tout étudiant en première année de droit. “[I]Il suffit qu’elle se soit délibérément engagée dans un type d’activité commerciale ou liée aux affaires dirigée contre les résidents du district, et qu’il y ait une « relation discernable » entre ses contacts et les réclamations de Dominion.

Lindell a également fait un argument raté contre le poids juridictionnel.

Le tribunal a noté que le PDG de MyPillow avait organisé et assisté à « trois rassemblements parrainés par MyPillow » dans le district fédéral « et a vanté sa relation avec le président Trump pour y commercialiser ses produits », y compris, comme le juge l’a souligné dans une autre observation entre parenthèses que Lindell a fait de tels sur le thème de l’approbation revendiquée “lors de l’événement de la Maison Blanche en 2017 au cours duquel Trump a approuvé MyPillow et lors d’un discours d’août 2020 au Rose Garden”.

« À titre préliminaire, un juré raisonnable pourrait conclure que l’existence d’un vaste complot international ignoré par le gouvernement mais prouvé par une feuille de calcul sur un blog Internet est si intrinsèquement improbable que seul un homme téméraire le croirait », a déclaré le juge. a écrit re: Lindell. Mais d’autres faits allégués enfouis dans les affirmations de Lindell ont suggéré au juge que le procès de Dominion devrait rester en vie :

[I]En plus d’alléguer que les affirmations de Lindell sont intrinsèquement improbables, que ses sources ne sont pas fiables et qu’il n’a pas reconnu la validité des preuves compensatoires, Dominion a allégué de nombreux cas dans lesquels Lindell a dit au public d’acheter des produits MyPillow après avoir fait ses déclarations d’élection fraude et en fournissant des codes promotionnels MyPillow liés à ces théories. Dans l’ensemble, il a suffisamment allégué que Lindell a fait ses affirmations en sachant qu’elles étaient fausses ou avec un mépris téméraire pour la vérité.

Après avoir écarté les allégations supplémentaires de Powell selon lesquelles l’affaire contre elle devrait être déplacée au Texas et les allégations similaires de Lindell selon lesquelles l’affaire contre lui devrait être déplacée au Minnesota, le juge a visé la tentative de Rudy Giuliani de rejeter l’affaire contre lui.

L’un des reproches de Giuliani était que Dominion n’avait pas correctement plaidé qu’il avait subi des pertes de profits en vertu de la règle fédérale de procédure civile 9 (g) à la suite de ses affirmations au sujet de l’élection. Le juge a déclaré que Giuliani s’était trompé sur la loi telle qu’elle est appliquée dans le district de Columbia.

“En vertu de la loi de DC, la diffamation peut donner lieu à des poursuites en droit indépendamment du préjudice réel (“diffamation en soi”) ou, sinon, lorsque le plaignant plaide un préjudice spécial”, a écrit le juge. « Il ne fait aucun doute que les déclarations de Giuliani accusant Dominion de fraude électorale constituent en soi de la diffamation ; si Dominion était un particulier, les dommages seraient présumés.

Le juge a déclaré que le fait que Giuliani s’appuyait sur trois affaires pour étayer son analyse technique des actes de procédure était totalement déplacé : selon le juge, les affaires ne disent tout simplement pas ce que Giuliani prétend qu’elles disent. “La Cour n’a connaissance d’aucune affaire exigeant qu’une société plaignante alléguant une diffamation en soi plaide spécialement pour des dommages-intérêts, et selon ses termes, la règle 9 (g) n’inclut pas une telle exigence”, a conclu le juge.

