Le juge refuse de rejeter les accusations de Ghislaine Maxwell ⋆ 10z viral

Ancien mondaine emprisonné et présumé Jeffrey Epstein facilitateur Ghislaine Maxwell vendredi a perdu une requête en rejet d’un ensemble d’accusations pénales fédérales contenues dans un deuxième acte d’accusation de remplacement déposé contre elle le 29 mars.

Le deuxième acte d’accusation remplaçant fait suite à un premier acte d’accusation remplaçant déposé en juillet 2020. Le premier acte d’accusation remplaçant fait suite à un acte d’accusation initial encore plus ancien en juin 2020. Il n’est pas rare que les procureurs fédéraux augmentent le nombre ou la gravité des accusations auxquelles un accusé peut être confronté au fur et à mesure que les enquêtes se déroulent ou comme tactique pour tenter d’obtenir un accord de plaidoyer.

Le deuxième acte d’accusation remplaçant a ajouté un chef de trafic sexuel et un chef de complot de trafic sexuel aux accusations déjà portées contre Maxwell. Maxwell a combattu en vain les charges supplémentaires contenues dans le premier acte d’accusation de remplacement et a appris vendredi qu’elle n’avait pas réussi à combattre les deux charges supplémentaires ajoutées dans le deuxième acte d’accusation de remplacement.

“À des fins de préservation de l’appel ou autrement, les arguments reprennent largement, mais pas entièrement, les positions rejetées par la Cour dans son opinion et ordonnance du 16 avril 2021”, juge le juge. Alison J. Nathan a écrit. « Dans la mesure où de nouveaux arguments sont avancés, ils sont abordés ci-dessous. Toutes les requêtes en instance sont REFUSÉES.

En d’autres termes, les arguments que Maxwell a perdus la première fois n’ont pas miraculeusement abouti à une victoire la deuxième fois lorsqu’ils ont été déposés de la même manière ou d’une manière similaire – même en ce qui concerne les nouvelles accusations.

Par exemple, Maxwell a fait valoir que quatre des chefs d’accusation contenus dans le dernier document d’accusation sont interdits par le propre accord de non-poursuite d’Epstein en Floride. Le juge Nathan avait déjà statué – et réaffirmé – que l’accord de non-poursuite d’Epstein « ne lie pas le procureur des États-Unis pour le district sud de New York ». Le juge a passé quelques lignes à aborder à nouveau ce point pour plus de clarté (citations omises) :

Comme la Cour l’a expliqué dans son Opinion & Order du 16 avril 2021, le Second Circuit a jugé dans United States v. Annabi que «[a] l’accord de plaidoyer ne lie que le bureau du procureur des États-Unis du district dans lequel le plaidoyer est inscrit, à moins qu’il n’apparaisse clairement que l’accord envisage une restriction plus large. L’opinion du Second Circuit dans Annabi est claire, et ce tribunal l’a suivi avec constance depuis. Le deuxième circuit a estimé qu’un langage presque identique à celui du NPA d’Epstein n’est pas suffisant pour surmonter la présomption en faveur des accords de plaidoyer dans un seul district. Se conformant à cette autorité contraignante, cette Cour a donc conclu (et continue de conclure) que le NPA ne lie pas le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. Il n’offre donc à Maxwell aucun moyen de défense en l’espèce, même s’il couvrirait par ailleurs le comportement reproché dans les nouveaux chefs d’accusation dans le [second] remplace l’acte d’accusation.

Pour étayer son affirmation selon laquelle le NPA d’Epstein en Floride devrait être conçu comme couvrant sa propre conduite présumée à New York, Maxwell a souligné les récents dénigrements de la Cour suprême de Pennsylvanie. Bill Cosbycondamnation pénale. (La situation juridique de Cosby a été largement évoquée par la défense de Maxwell comme une prétendue « situation similaire » au cas de Maxwell.) Le juge Nathan n’était pas d’accord et a immédiatement noté qu’un avis de la Cour suprême de Pennsylvanie ne lie pas un juge de district fédéral siégeant dans l’État de New York. De plus, le cas de Cosby impliquait des problèmes survenus au sein du même bureau du procureur, et non des problèmes découlant de juridictions disparates. En tant que tel, le juge Nathan a continué à distinguer les cas comme suit (et, encore une fois, les citations juridiques sont ici omises) :

[T]Le tribunal de l’État de Cosby n’avait pas pour objectif de trancher la même question fédérale en cause ici. Dans Cosby, le tribunal a jugé qu’il était injuste qu’un procureur de district porte plainte contre Bill Cosby après que le bureau du procureur de district eut, selon ce tribunal, promis sans équivoque qu’il ne l’inculperait pas. Cette affaire n’impliquait pas la question de savoir si la promesse d’un bureau en liait un autre, et encore moins si un accord sur le plaidoyer dans un district fédéral devait être interprété comme s’appliquant dans un autre district. Au lieu de cela, l’affaire s’est concentrée sur la question de savoir si les procureurs étaient tenus d’honorer une promesse que le tribunal a jugée claire en l’absence d’un accord de plaidoyer formel. Même si notre Cour était d’accord avec l’analyse dans Cosby, cette opinion n’éclaire pas l’interprétation appropriée de la LPN en l’espèce.

Ailleurs, Maxwell a demandé que deux des chefs d’accusation retenus contre elle soient rejetés parce qu’elle a affirmé qu’ils constituaient une double incrimination.

“La Cour conclut que Maxwell n’a pas déjà été mise en danger pour ces infractions et que, par conséquent, ses poursuites pour ces chefs d’accusation ne violent pas la clause de double incrimination”, a répondu le juge.

Le tribunal a rejeté les autres tentatives d’arguments de Maxwell comme suit :

Maxwell décide de rejeter les chefs d’accusation cinq et six comme intempestifs. La Cour conclut à nouveau, comme elle l’a fait dans son Opinion & Order du 16 avril 2021, que le Gouvernement a introduit les accusations dans le délai de prescription applicable.

• Maxwell écarte le compte cinq et compte un ou compte trois comme multiplicateur. La Cour détermine à nouveau, comme elle l’a fait dans son Opinion & Ordonnance du 16 avril 2021, que cette requête est prématurée et la rejette sans préjudice du renouvellement au procès. • Maxwell propose de rejeter l’acte d’accusation S2 pour retard de pré-acte d’accusation. La Cour conclut à nouveau, comme elle l’a fait dans son opinion et ordonnance du 16 avril 2021, que Maxwell n’a pas établi qu’elle a subi un préjudice et que, par conséquent, tout retard n’a pas violé ses droits à une procédure régulière. • Maxwell propose un mémoire relatif aux chefs d’accusation cinq et six parce qu’ils sont trop vagues et, en particulier, ne fournissent pas de dates précises. La Cour conclut à nouveau, comme elle l’a fait dans son opinion et ordonnance du 16 avril 2021, que les accusations sont suffisamment précises. • Maxwell propose d’obliger le gouvernement à produire les déclarations de « Mineure-Victime 4 » dans l’acte d’accusation S2 en tant que matériel Brady. La Cour conclut que le calendrier de divulgation actuel donne à Maxwell suffisamment de temps pour faire un usage efficace de ces déclarations et qu’une divulgation immédiate n’est donc pas justifiée.

Ainsi, le deuxième acte d’accusation remplaçant est maintenu et Maxwell devrait être jugé en novembre.

Lire l’avis complet et commander ci-dessous :

[image of Cosby via Michael Abbott/.; image of Maxwell via Laura Cavanaugh/.]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]