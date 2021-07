Le juge refuse de révoquer le père de Britney Spears en tant que conservateur

Malgré les protestations de grande envergure des fans – et le témoignage glaçant de Britney Spears – un juge a officiellement refusé de révoquer le père de l’artiste de 39 ans en tant que conservateur.

La juge Brenda J. Penny a récemment statué contre la dissolution ou la modification substantielle de la tutelle de 13 ans, qui a fait l’objet de beaucoup d’attention des médias (et de nombreuses critiques des fans) ces derniers temps. En rejetant sans préjudice la demande de Britney Spears, le président du tribunal a précisé que l’artiste « Toxic » « est substantiellement incapable de gérer ses ressources financières ou de résister à la fraude ou à l’abus d’influence » et « a volontairement demandé la nomination d’un conservateur et une bonne cause a été présenté pour le rendez-vous.

Auparavant, d’autres juges avaient également refusé de supprimer entièrement la tutelle, tout en réduisant le rôle que James Spears joue dans les affaires de sa fille. L’homme de 68 ans devait cogérer les finances de Britney (qui a une valeur nette – ou une valeur patrimoniale, c’est-à-dire – de 60 millions de dollars, par Forbes) avec le bureau familial Bessemer Trust, basé à New York, par exemple. .

Mais apparemment en réponse au cauchemar des relations publiques (alimenté par l’opposition de Spears à l’arrangement, bien sûr) associé au maintien de la tutelle, Bessemer Trust a décidé cet après-midi de se retirer de la mission. On ne sait pas pour le moment quelle entité ou quel individu servira de remplaçant.

Le juge Penny a ensuite souligné les « pouvoirs supplémentaires », outre ceux « autrement prévus par la loi », que les conservateurs peuvent exercer conjointement. Parmi ces pouvoirs figurent la capacité de « rechercher des opportunités liées aux engagements et aux activités professionnelles » et « de sélectionner, d’investir et de surveiller les véhicules d’investissement particuliers pour le domaine de la tutelle ».

Les conservateurs doivent déposer une comptabilité le ou avant le mardi 1er mars 2022, a déclaré le juge en clôture, tandis que la prochaine audience de l’affaire devrait avoir lieu le mercredi 14 juillet.

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné la nature très chargée (et très médiatisée) de l’affaire, toutes sortes de fans et d’artistes se tournent vers les médias sociaux pour peser sur la décision. Jamie Lynn Spears a abordé le sujet plus tôt cette semaine – et a été repoussée par les purs et durs de Britney – et Bryan Spears, le frère de 44 ans de Britney, a déclaré lors d’une interview en podcast que la tutelle a « été une bonne chose pour notre famille, vous savez, à ce point.

Enfin, Iggy Azalea a exprimé son soutien à Britney Spears dans un long message tard hier soir, écrivant: “Pendant le temps que nous avons travaillé ensemble en 2015, j’ai personnellement été témoin du même comportement que Britney a détaillé à propos de son père la semaine dernière et je veux juste soutenir la lever et dire au monde qu’elle n’exagère pas et ne ment pas.

«Je l’ai vue restreinte aux choses les plus bizarres et les plus insignifiantes: comme le nombre de sodas qu’elle était autorisée à boire. Pourquoi est-ce même nécessaire ?

“Son père a commodément attendu jusqu’à littéralement quelques instants avant notre performance de BMA quand j’étais dans les coulisses dans la loge et m’a dit que si je ne signais pas de NDA, il ne m’autoriserait pas à monter sur scène. … Jamie Spears a l’habitude de faire signer des documents aux gens sous la contrainte, semble-t-il, et Britney Spears ne devrait pas être forcée de coexister avec cet homme lorsqu’elle a clairement indiqué que cela avait un impact négatif sur sa santé mentale.