Le juge rejette la demande de tutelle de Britney Spears

. – Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a rejeté mercredi une requête visant à révoquer le père de Britney Spears en tant que tuteur de la succession de sa fille et a officialisé une demande faite en novembre pour permettre à une fiducie d’agir en tant que co-tuteur.

Alors que la décision a été prise une semaine seulement après le témoignage explosif de la pop star sur le rôle de tuteur de Jamie Spears, la décision de la juge Brenda Penny n’était pas le résultat de cette audience.

La décision a été prise à la suite d’une demande faite en novembre dans laquelle l’avocat de Spears a demandé au Bessemer Trust de servir de co-tuteur aux côtés du père du chanteur.

“La demande du tuteur de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que tuteur unique de la succession est rejetée sans préjudice”, indique le dossier du tribunal.

Un avocat de Jamie Spears a confirmé la présentation à CNN et n’a fait aucun commentaire.

CNN a rapporté mardi que deux sources proches de la chanteuse ont déclaré que son avocat, Samuel D. Ingham III, prévoyait de déposer une requête pour mettre fin à la tutelle de près de 13 ans.

“Britney a parlé à Sam plusieurs fois au cours de la semaine dernière et lui a encore une fois demandé de but en blanc de soumettre des documents pour mettre fin à cela”, a déclaré une source.

Mercredi, les avocats de Jamie Spears ont déposé quelques documents, dont l’un demande au juge d’ouvrir une enquête sur les allégations faites par Britney Spears la semaine dernière, lorsqu’elle a allégué qu’elle avait été forcée d’agir et de prendre des médicaments contre sa volonté.

«Le lithium est un [medicamento] très très fort et un médicament complètement différent de celui que je prends. Vous pouvez souffrir d’un handicap mental si vous buvez trop, si vous le prenez pendant plus de cinq mois », a déclaré Spears lors d’une audience le 23 juin. Je me sentais ivre. Je ne pouvais même pas me défendre. Je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit. Je leur ai dit que j’avais peur et qu’ils ont demandé à six infirmières différentes de venir chez moi pour me surveiller pendant que je prenais ce médicament que je ne voulais pas prendre au début.

Le lithium est couramment utilisé pour traiter le trouble bipolaire, qui provoque souvent des épisodes de dépression et de manie, une sensation d’excitation incontrôlée ou d’irritabilité. Il peut également être utilisé pour traiter la dépression.

“Je pense vraiment que cette tutelle est abusive”, a déclaré Spears au juge. Je veux seulement qu’on me rende ma vie. 13 ans ont passé et c’est suffisant”, a-t-il ajouté.

La prochaine audience de cette affaire est prévue le 14 juillet.