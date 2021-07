Le juge rejette la demande de vidéo sur les sanctions de Sidney Powell et Lin Wood ⋆ 10z viral

in

Un juge fédéral du Michigan a rejeté la demande d’avocats pro-Trump connus sous le nom de «Kraken» de publier une vidéo d’une audience controversée de six heures le 12 juillet sur la question de savoir si ces avocats devraient être sanctionnés.

“La Cour a en fait ouvert les portes virtuelles de la procédure du 12 juillet – bien plus larges que ce qui aurait pu être fait si l’audience s’était déroulée en personne”, a déclaré le juge de district des États-Unis. Linda Parker a écrit dans un ordre mercredi. “Comme le note l’avocat dans la requête, plus de 13 000 personnes ont regardé en direct, ‘voyant les procédures telles qu’elles se déroulaient’.”

Sept avocats font face à de graves sanctions, pouvant aller jusqu’à la saisine de la radiation, pour leur participation à un litige visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, que l’ancien président Donald Trump perdu contre le président Joe Biden. Les avocats étaient dirigés par d’éminents avocats pro-Trump Bois de Lin et Sidney Powell, qui sont devenus les visages de ce qui est devenu le « Kraken ». Mais Wood a déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle dans la rédaction de la plainte (c’était Howard Kleinhendler). De plus, Wood a déclaré qu’il ne savait pas que son nom serait inclus dans la plainte, mais Powell a répondu qu’elle n’aurait pas sciemment ajouté le nom de Wood sans autorisation.

« Peut-être y a-t-il eu un malentendu ? elle a demandé. “C’est certainement possible.”

Mais ils ont apparemment fait trop de promesses et ont sous-estimé : l’effort de contentieux multi-états a échoué à tous les niveaux. Aujourd’hui, dans le Michigan, le procureur général et la ville de Détroit cherchent à rendre des comptes sous la forme de sanctions. Au cours de l’audience sur les sanctions, Parker s’est dit préoccupé par le fait que les avocats ont soumis des affidavits de mauvaise foi, qualifiant certains des documents de « fantastiques » et de « totalité spéculative ».

Les avocats de Wood, Powell et le reste de l’équipe de Kraken ont déposé mercredi une requête d’urgence pour la publication de l’enregistrement, indiquant que les intervenants démocrates, en particulier la ville de Détroit, mentent sur ce qui s’est passé pendant l’audience.

Une grande partie de la motion ne faisait pas référence à des procédures judiciaires et à des arguments, mais à la compréhension du grand public de l’audience sur la base des rapports des médias.

“Les intervenants ont fait des allégations au sujet de l’audience qui, de l’avis des plaignants, sont fausses”, a déclaré la requête de l’équipe Kraken signée par l’avocat. Donald Campbell, ajoutant plus tard : « La plupart [media] les points de vente ont présenté un récit que les avocats des plaignants jugent incorrect. Ces caractérisations peuvent changer si la Cour republie la vidéo et permet à d’autres de la visionner. »

Les avocats reconnaissent que « l’enregistrement n’est plus disponible sur le site Internet de la Cour. Par conséquent, les avocats sont incapables de réfuter ce qu’ils croient être des interprétations erronées du public… Il y avait beaucoup d’« esprit » dans l’audience devant cette cour, que le public devrait pouvoir vivre dans son intégralité – permettant aux citoyens de tirer leurs propres conclusions de les présentations au lieu de dépendre des présentations médiatiques.

Les avocats de Kraken ont clôturé la demande en insistant sur le fait que “personne n’a de base valable pour s’opposer à une telle transparence d’une audience importante qui s’est déjà tenue en public”.

Notamment, les avocats ont reconnu que «[v]De très courts extraits en sont apparus dans une myriade d’endroits sur Telegram », où l’avocat Wood lui-même a publié l’enregistrement de quelqu’un d’une partie de la procédure, malgré les ordres de Parker. (L’histoire de Law&Crime sur la publication de la vidéo par Wood était une pièce à conviction d’une motion ultérieure appelant à ce que Wood soit jugé pour outrage au tribunal pour avoir violé l’ordonnance du tribunal.)

Parker a émis l’ordre de rejeter la demande de l’équipe Kraken quelques heures plus tard. Campbell représente Powell, Wood et leur co-conseil Stefanie Junttila, Scott Hagerström, Julia Haller, Brandon Johnson, Howard Kleinhendler, et Grégory Rohl.

Quant à l’argument des avocats selon lequel ils ont besoin de la vidéo pour préparer un mémoire supplémentaire, Parker a exprimé sa conviction que les avocats pourraient très bien se débrouiller sans la vidéo, affirmant que «les avocats préparent régulièrement de tels mémoires à la suite d’une audience sans enregistrements vidéo ou audio de la procédure et souvent sans transcription.

Lisez la demande de diffusion de la vidéo et la commande de Parker ci-dessous.

