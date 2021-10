Le juge rejette la poursuite de 20 millions de dollars contre Lil Wayne pour des motifs de compétence

En décembre 2020, Lil Wayne a été nommé dans un procès de 20 millions de dollars intenté par son ancien avocat et manager, Ronald Sweeney. Maintenant, un tribunal fédéral de Californie a officiellement rejeté la plainte sans préjudice en raison de « manque de compétence personnelle ».

Le juge Otis D. Wright, II a récemment rejeté le procès de Ronald Sweeney d’environ 10 mois contre Lil Wayne, né à la Nouvelle-Orléans, accusé d’avoir omis de payer les frais de gestion ainsi que 10 % des revenus de la vente de ses maîtres. et une paire de règlements juridiques. La relation professionnelle du rappeur de Trust Fund Babies avec Sweeney a commencé en 2005, selon le procès initial, lorsqu’il a embauché l’ancien directeur de Sony Music « pour l’aider avec un terrible arrangement contractuel » impliquant Cash Money Records.

Cette «première représentation réussie» a ouvert la voie à un contrat verbal entre les parties, selon le procès initial une fois de plus, dans lequel Sweeney «exercerait un certain nombre de fonctions dans le spectre managérial, stratégique et commercial pour Lil Wayne et ses entités» dans en échange de 10 pour cent de la «rémunération brute» – un chiffre qui est ensuite passé à 17 pour cent, après que Sweeney a assumé des fonctions supplémentaires.

Les plaignants – c’est-à-dire Sweeney et sa direction d’avant-garde – « ont essentiellement agi en tant que gestionnaires des gestionnaires, agissant en tant que protecteur général de Lil Wayne, le protégeant de sa maison de disques, de ses autres gestionnaires et d’une grande quantité de parasites et d’autres qui essayaient de profiter », a déclaré l’action.

Concernant l’intérêt allégué de 10 % des plaignants sur les revenus résultant de la vente des masters de Lil Wayne et des règlements juridiques, Sweeney a indiqué que le label de l’artiste, Cash Money, « n’avait plus les fonds pour le payer » en 2013. « ont réussi à obtenir de l’argent, mais pas presque tout ce qui était dû », et ils auraient suggéré lors d’une réunion nocturne à Atlanta, en Géorgie, que Lil Wayne intente une action en justice contre Cash Money.

« Les plaignants ont assuré à Lil Wayne qu’ils ne l’abandonneraient pas pendant cette période difficile, même s’ils n’étaient pas payés, mais qu’ils devaient être payés sur le produit du procès », a poursuivi Sweeney, le contrat oral englobant prétendument « 10 % du produit du règlement du litige, à perpétuité, ainsi que 10 % de tous les produits de la vente de tout enregistrement principal appartenant au label Young Money. »

En bref, le procès contre Cash Money (ainsi qu’une action distincte pour « redevances impayées » impliquant Universal Music et SoundExchange) a finalement abouti à des « paiements de règlement (confidentiels) substantiels » pour Lil Wayne, obtenus « grâce aux efforts du cabinet d’avocats qui a été sécurisé par « Sweeney. Les plaignants ont affirmé qu’ils n’avaient reçu que deux paiements de 10 % du règlement Cash Money et un du règlement UMG/SoundExchange. Lil Wayne aurait rompu les liens avec les plaignants en septembre 2018 et en juin 2020 l’aurait vu vendre les masters Young Money à UMG « pour plus de 100 millions de dollars ».

Comme mentionné initialement, le président du tribunal a maintenant rejeté la poursuite contre Lil Wayne « pour absence de compétence personnelle sans autorisation de modification ».

En expliquant sa décision, le juge Otis D. Wright, II a précisé d’emblée que « pour exercer une compétence générale sur un défendeur, ses affiliations avec l’État du for doivent être si « continues et systématiques » qu’elles le rendent essentiellement « chez lui ». » Mais Lil Wayne réside en Floride, » les parties conviennent » et ne possède aucune entité qui » maintient son principal établissement en Californie « .

S’appuyant sur ce dernier, et nonobstant les « liens personnels importants de Lil Wayne avec le forum », les contacts d’affaires décrits « sont bien en deçà des affiliations « continues et systématiques » », selon le juge, tandis que « les voyages temporaires et l’achat de biens en le forum équivaut à peine au « cas exceptionnel ».

De plus, le fait que les plaignants ont entamé des négociations pour le contrat oral décrit ci-dessus et l’ont fait en Géorgie (et non en Californie) pèse « contre l’utilisation intentionnelle », selon le juge, tout comme l’absence de « conditions spécifiques à la Californie » dans l’accord et le absence de « conséquences futures envisagées » dans The Sunshine State, pour ne citer que quelques-unes des raisons divulguées.

Au moment de la publication de cet article, Lil Wayne – qui a signé avec UTA en avril – ne semble pas avoir commenté publiquement le rejet du procès, qui arrive alors que Kelly Clarkson et Chance the Rapper restent mêlés à des confrontations juridiques avec leurs propres anciens managers. .