Selon ., un procès pour violation du droit d’auteur sur NIRVANAl’utilisation d’un CW Scott-Giles illustration d’une traduction anglaise de 1949 de Dante‘s « Enfer » sur la marchandise a été rejeté. « Enfer » est la première partie de l’écrivain italien Dante Alighieripoème épique du XIVe siècle « Comédie divine ».

Jeudi (21 octobre), le juge de district américain Dale Fischer a rejeté l’affaire et a déclaré que le Royaume-Uni était une juridiction plus appropriée pour les réclamations relatives aux droits d’auteur déposées par un citoyen britannique Jocelyn Bundy sur l’utilisation présumée par les pionniers du rock grunge de l’art britannique de son grand-père. Le juge a subordonné la révocation à NIRVANA accepter la juridiction britannique si Bundy poursuivi là-bas.

Avril dernier, Bundy poursuivi Nirvana LLC, Live Nation Merchandise LLC et son Merch Traffic LLC unité, avec Silva Artist Management LLC, en disant NIRVANA avait utilisé Scott-Gilesdessine depuis 1997 sur des chemises, des tasses, des disques vinyles et d’autres marchandises vendues dans les magasins, y compris Walmart, H&M et Sujet brûlant. Le dessin représente Danteles cercles de l’Enfer supérieur.

La plainte indiquait : « Le ou vers le 20 janvier 2021, le demandeur a découvert que les défendeurs NIRVANA et Marchandise Live Nation sont (et ont été) sous licence, promotion, vente, fabrication et distribution de disques vinyles, t-shirts, pulls, sweats à capuche, porte-clés, tasses, patchs, boutons et autres articles de marchandise représentant une image pratiquement identique à l’illustration à la fois dans aux États-Unis et à l’étranger.

« Le ou vers le 11 mars 2021, le demandeur a découvert que, quelque temps après le 13 février 2021, le défendeur Trafic de marchandises a également commencé à promouvoir, licencier, vendre et distribuer des produits contrefaits aux États-Unis et à l’étranger. »

La plainte ajoutait : « Des recherches plus poussées ont révélé que certaines des utilisations non autorisées de l’Illustration sur NIRVANA-les marchandises de marque datent d’aussi loin que 1989. Des recherches plus poussées ont également révélé qu’au fil des ans, le groupe NIRVANA et les parties agissant en son nom ont régulièrement fait de fausses déclarations de propriété du droit d’auteur sur l’Illustration en plaçant de fausses mentions de droit d’auteur sur les Produits contrefaits dans l’essentiel sous cette forme ‘© [Year] Nirvana’.

« Enfin, dans les documents déposés dans deux autres actions en matière de droit d’auteur devant cette Cour, le défendeur NIRVANA a laissé entendre que Kurt Cobain a créé l’Illustration ou, à titre subsidiaire, que l’Illustration est dans le domaine public aux États-Unis, et que, par conséquent, NIRVANA et ses licenciés sont libres de l’utiliser sans autorisation ni compensation. NIRVANA et certains des autres défendeurs ont maintenu cette position dans leurs réponses aux demandes continues du demandeur de cesser leur conduite répréhensible aux États-Unis et à l’étranger. »

Ce n’est pas la seule bataille contre les atteintes aux droits d’auteur NIRVANA est actuellement impliqué. Depuis trois ans, NIRVANA a été impliqué dans un conflit juridique de longue date contre une entreprise de mode Marc Jacobs sur ses motifs de t-shirts « visage heureux ». NIRVANAle différend avec Marc Jacobs se concentre sur un design avec un visage souriant jaune ondulé, qui est très similaire à la marque détenue par le groupe depuis 1992. Le Marc Jacobs la version comporte un M et un J au lieu de X pour ses yeux (comme dans le NIRVANA version), et il lit « HEAVEN » au lieu de « NIRVANA » dans une police de caractères similaire à la police du groupe.

