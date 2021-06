Le juge rejette la requête en injonction préliminaire dans le cadre d’une action contre le match des étoiles de la MLB contre Atlanta ⋆ .

Un juge a rejeté jeudi la requête de Job Creators Network pour une injonction préliminaire dans son action en justice concernant la relocalisation par la Major League Baseball de son All-Star Game loin d’Atlanta, en Géorgie.

Le jeu devrait actuellement avoir lieu le mois prochain dans le Colorado, mais le groupe de défense des petites entreprises cherchait à forcer le retour du jeu à Atlanta.

« La poursuite de JCN exige le retour immédiat du All-Star Game à Atlanta ou le paiement par les défendeurs de 100 millions de dollars de dommages et intérêts aux petites entreprises locales et étatiques – dont beaucoup appartiennent à des minorités et se remettent encore des pertes de Covid-19 », a déclaré le l’organisation avait précédemment déclaré dans un communiqué de presse annonçant la date de l’audience du 10 juin. “Les défendeurs sont la MLB, le commissaire de la MLB Rob Manfred et la Players Association, et le directeur exécutif Tony Clark.”

La poursuite demande également le paiement de dommages-intérêts punitifs.

Plus tôt cette année, à la suite de l’adoption par l’État de Peach d’une législation électorale, le commissaire du baseball, Robert Manfred, a publié une déclaration notant que le match, qui devait avoir lieu à Atlanta, aurait lieu ailleurs.

“J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport était de déplacer le match des étoiles de cette année et le repêchage de la MLB”, a déclaré Manfred. “La Major League Baseball soutient fondamentalement le droit de vote pour tous les Américains et s’oppose aux restrictions des urnes.”

