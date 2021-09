BitMEX

Le juge rejette l’affaire de racket et de manipulation de marché contre BitMEX

La plateforme d’échange et de négociation de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a remporté une victoire importante dans une affaire de racket et de manipulation de marché à la suite d’une décision d’un juge fédéral.

Plus tôt cette semaine, le juge William Orrick du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie a rejeté les réclamations des commerçants contre la société.

Trop de mots dans les revendications

Selon un rapport de Law360, le juge Orrick a souligné que de nombreuses allégations portées contre BitMEX et sa société mère, HDR Global Trading, avaient été copiées et collées à partir de plusieurs autres plaintes à leur encontre.

Un groupe d’investisseurs a intenté le procès modifié en question contre BitMEX et HDR après que le juge Orrick a rejeté le premier parce qu’il était « excessivement verbeux ». Le dossier initial comptait 237 pages, avec jusqu’à 600 paragraphes de plaintes déposées contre les deux entreprises. Pourtant, le deuxième costume mesure 378 pages et compte plus d’un millier de paragraphes.

Comme l’a rapporté Law360, le juge Orrick a également souligné le problème du copier-coller, soulignant que de nombreuses réclamations des commerçants avaient été levées à la suite d’un procès séparé contre BitMEX à New York. En ce qui concerne sa décision, cette action semble être morte – les plaignants ne peuvent pas soulever à nouveau l’affaire, leur demande d’amendements supplémentaires étant rejetée par le juge.

Malgré cela, les plaignants semblent déterminés dans leur mission de demander justice. Pavel Pogodin, leur représentant légal, a déclaré à la source d’information que le juge avait refusé de citer un seul cas pour étayer son affirmation selon laquelle ils avaient copié du contenu. Pogodin a ajouté que les plaignants chercheraient justice ailleurs – très probablement devant un tribunal de l’État de Californie.

Les problèmes juridiques de BitMEX continuent

BitMEX a traversé toute une épreuve en 2021. La société a mené une bataille juridique après l’autre, toutes résultant d’accusations portées par les régulateurs l’année dernière.

En août, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a confirmé dans un communiqué que le tribunal de district américain du district sud de New York avait rendu une ordonnance par consentement pour BitMEX et HDR – ainsi que les organisations sœurs 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc. , ABS Global Trading Limited et HDR Global Services Limited. L’accord comprenait également le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Dans le cadre de l’accord, BitMEX paiera une amende civile de 100 millions de dollars pour « exploitation illégale d’une plate-forme de négociation de crypto-monnaie et violations de la lutte contre le blanchiment d’argent ». L’entreprise devra également engager un consultant indépendant pour effectuer une analyse historique de ses transactions afin de déterminer les cas où elle n’a pas signalé d’activité suspecte. Le président par intérim de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré :

“Cette affaire renforce l’attente que le secteur des actifs numériques, alors qu’il continue de toucher un bassin plus large de participants au marché, prend au sérieux ses responsabilités dans le secteur financier réglementé et ses devoirs de développer et d’adhérer à une culture de conformité.”

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.