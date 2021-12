Le juge rejette le dossier de Rose McGowan contre les avocats de Weinstein

Un juge fédéral a rejeté lundi le procès pour racket de l’actrice Rose McGowan contre le producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein et son équipe d’avocats puissants.

En octobre 2019, McGowan a déposé une plainte RICO contre Weinstein – qui purge actuellement une peine de 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle – et ses avocats David Boies et Lisa Bloom, ainsi que Black Cube, une société d’enquête privée qui aurait été engagé pour déterrer la saleté sur McGowan afin de la faire taire.

La plainte de 72 pages, déposée devant le tribunal de district américain de Los Angeles, alléguait que la carrière de McGowan en tant qu’actrice et auteur, ainsi que sa santé mentale, avaient « énormément souffert » à cause des efforts de Weinstein. Il a demandé des dommages-intérêts non spécifiés pour un éventail d’infractions, y compris des allégations de fraude et de complot.

« Harvey Weinstein a pu perpétrer et dissimuler des décennies de violence et de contrôle sur les femmes parce qu’il avait une équipe sophistiquée travaillant en son nom pour faire systématiquement taire et discréditer ses victimes », a déclaré McGowan dans un communiqué à l’époque. « Ma vie a été bouleversée par leurs actions. »

Le procès s’est principalement concentré sur une série d’événements sur plusieurs mois en 2017, alors que McGowan se préparait à publier un mémoire, dans lequel elle dit que Weinstein l’a violée en 1997. Weinstein a nié l’allégation.

En décembre dernier, le juge Otis D. Wright a rejeté la plupart des réclamations de McGowan dans le cadre du procès de 2019, mais lui a permis de porter plainte pour fraude et de modifier ses allégations RICO.

Cependant, le 9 novembre, le juge a statué que la plainte modifiée n’atteignait pas la norme pour le racket ou le crime organisé.

Deux semaines plus tard, l’avocat de McGowan a informé le tribunal que l’actrice l’avait licenciée et s’est retirée de l’affaire.

Après que McGowan, qui s’est représentée devant le tribunal, n’ait pas respecté la date limite du 3 décembre, le juge Wright a rejeté toutes les réclamations.

