Le juge rejette le plaidoyer d’Activision Blizzard pour suspendre le procès DFEH

Un juge a refusé la demande d’Activision Blizzard de voir le procès intenté contre lui par le Département de l’emploi et du logement (DFEH) de Californie.

Tel que rapporté par Law360, le juge Timothy Patrick Dillon de la Cour supérieure du comté de LA a rejeté la demande, qui a vu le géant américain de l’édition demander que l’affaire soit suspendue pendant une période afin qu’elle puisse enquêter sur les violations présumées de l’éthique.

Cela découle d’un autre procès entre Activision Blizzard et l’organisme gouvernemental américain l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), que le duo règle pour 18 millions de dollars. Le DFEH s’y est opposé, affirmant que cela ne suffisait pas, l’EEOC affirmant que deux des avocats du DFEH avaient auparavant travaillé sur la propre enquête de l’EEOC. Si cela est vrai, cela pourrait potentiellement être une violation de l’éthique.

Le juge Dillon a rejeté la demande d’Activision Blizzard dans la semaine et n’a fourni aucun autre motif. DFEH a déclaré que la demande du géant américain de l’édition était « sans fondement ».

DFEH a intenté une action en justice contre Activision Blizzard, alléguant une culture de travail toxique généralisée au sein de la société de jeux. L’entreprise fait également l’objet d’une enquête par la SEC, tandis que le syndicat CWA a déposé une plainte contre l’éditeur auprès du National Labor Relations Board.

Activision Blizzard a déclaré avoir licencié 20 employés à la suite des allégations de harcèlement.

