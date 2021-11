Le juge rejette le procès antitrust de Wolfire contre Valve

Le procès antitrust de Wolfire contre le géant de Steam Valve a été rejeté.

Dans un dossier, le juge John C. Coughenour du tribunal de district américain du district occidental de Washington à Seattle a déclaré que Wolfire n’avait pas soutenu que Steam représentait un monopole sur le marché des jeux. Le problème du développeur était en grande partie lié à la réduction de 30% que Valve prélève sur les ventes sur Steam.

Le juge a déclaré que certains des concurrents de Valve avaient pris des parts de revenus plus faibles mais ont toujours échoué, ce qui, dans son esprit, indique que la part que Steam prend des ventes est « à la hauteur » de la valeur de la plate-forme pour les consommateurs.

Coughenour dit également que Wolfire n’a pas correctement expliqué comment l’élément antitrust de sa plainte contre Valve, affirmant que Steam n’a pas eu d’impact négatif sur le marché des jeux. Le juge signale la sortie de nombreuses versions de grande qualité.

Bien que cette affaire ait été rejetée, elle l’a été sans préjudice, ce qui signifie que Wolfire peut soumettre une autre plainte dans les 30 jours.

Le procès a été déposé en avril de cette année, Valve ayant déposé une requête en irrecevabilité en août suivant.

