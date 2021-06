Le juge rejette le procès d’un employé de l’hôpital de Houston concernant les mandats de vaccination ⋆ 10z viral

in

Un juge fédéral du Texas a rejeté samedi une action en justice intentée par des employés qui contestaient l’exigence de vaccination contre le coronavirus de l’hôpital, selon des documents judiciaires.

La juge de district américaine Lynn N. Hughes a déclaré que le mandat de vaccination de l’hôpital méthodiste de Houston pour ses employés était autorisé par la loi de l’État, selon des documents judiciaires. Dans son dossier, Hughes a rejeté les affirmations de Jennifer Bridges, une infirmière et principale plaignante dans le procès intenté dans le district sud du Texas par plus d’une centaine d’employés, selon lesquelles les vaccins étaient expérimentaux et dangereux.

“Les employés de l’hôpital ne participent pas à un essai humain”, a écrit Hughes dans le dossier. «Methodist essaie de faire son travail de sauver des vies sans leur donner le virus Covid-19. C’est un choix fait pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de leurs familles. »

Le juge a également écrit dans son ordonnance que la loi sur la cessation d’emploi ne protège que les employés qui refusent de commettre un comportement criminel. “Les ponts peuvent librement choisir d’accepter ou de refuser un vaccin Covid-19, mais si elle refuse, elle devra simplement travailler ailleurs”, a-t-il déclaré dans l’ordonnance.

Hughes a qualifié de “répréhensible” l’affirmation du procès selon laquelle une exigence de vaccination était comparable à l’Holocauste, selon des documents judiciaires.

Houston Methodist a déclaré que le 21 juin, il commencerait à licencier les employés suspendus qui n’avaient pas été vaccinés, selon le New York Times.

« Nous avons l’obligation sacrée d’assurer la sécurité de nos patients et c’est ce que font les vaccins », déclare Houston Methodist Pres. Le Dr Marc Boom après que l’hôpital a suspendu 178 travailleurs pour n’avoir pas été complètement vaccinés dans les délais, contre 24 947 sont complètement vaccinés.https://t.co/086Gd15YBL – MSNBC (@MSNBC) 11 juin 2021

Jared Woodfill, l’avocat de l’employé, a déclaré samedi que les travailleurs feraient appel de la décision, selon le New York Times.

Bridges a mené un débrayage le 7 juin après que l’hôpital méthodiste de Houston a averti près de 200 travailleurs qu’ils seraient licenciés après une suspension de deux semaines s’ils ne se conformaient pas aux exigences en matière de vaccin.

Bridges a déclaré qu’elle refusait de se faire vacciner parce qu’elle a déclaré qu’il n’y avait pas d’approbation complète de la Food and Drug Administration, selon le New York Times. La FDA a continué à faire des inspections et des observations sur le vaccin pour répondre à la norme de « sécurité » de l’agence, selon leur site.

“Nos employés et médecins ont pris leurs décisions pour nos patients, qui sont toujours au centre de tout ce que nous faisons”, a déclaré le Dr Marc Boom, directeur général de Houston Methodist, dans un communiqué samedi soir, selon le New York Times.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]