Le juge rejette le procès par bulletin de vote postal en Virginie avant les élections de mardi

Une autre course électorale pourrait être considérablement touchée par les bulletins de vote postal.

Le juge de Virginie Michael Devine a rejeté une action en justice déposée par le Virginia Institute for Public Policy, alléguant que les responsables électoraux du comté de Fairfax avaient incorrectement accepté les demandes de vote par correspondance.

Le moment de la décision intervient juste avant l’élection très attendue des gouverneurs de mardi.

Devine a rejeté la poursuite pour des raisons techniques et non sur le fond, jugeant que les plaignants n’avaient pas qualité pour agir.

La plainte du Virginia Institute for Public Policy alléguait que le comté de Fairfax n’exigeait pas que les candidats au bulletin de vote postal incluent les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, en violation de la loi de l’État.

La pratique consistant à accepter de tels bulletins de vote est unique au comté de Fairfax et, selon eux, ouvre la porte à la fraude électorale.

Devine a statué que selon le code de l’État, la poursuite ne pouvait être déposée que par « un électeur lésé », un parti de campagne ou un candidat.

Devine a noté qu’en tant qu’organisation à but non lucratif, le Virginia Institute for Public Policy ne remplissait pas ce critère.

J. Christian Adams, porte-parole du Virginia Institute of Public Policy, a déclaré: « Il est regrettable qu’une élection importante ait lieu avec le registraire du plus grand comté de Virginie enfreignant la loi. »

« Ce n’est pas juste de changer les règles au milieu du jeu », a poursuivi Adams. « Fairfax est le seul comté [in Virginia] enfreindre la loi. »

La course très attendue au poste de gouverneur de Virginie – qui oppose le candidat démocrate Terry McAuliffe et le candidat républicain républicain Glenn Youngkin – aura lieu le 2 novembre.

Tous les bulletins de vote par la poste devaient être reçus par le bureau du registraire général vendredi dernier à midi.

La Virginie élira un nouveau gouverneur la semaine prochaine – et les républicains semblent être en position de force pour renverser l’État en rouge.

McAuliffe, l’ancien gouverneur de l’État, accuse un retard considérable dans un tout nouveau sondage de Fox News.

Aucun républicain n’a remporté une course à l’échelle de l’État en Virginie depuis 2009 et Joe Biden a remporté l’État lors de l’élection présidentielle de 2020.

Bien que Biden ait fait campagne pour McAuliffe et les démocrates, Youngkin a pris de l’avance dans un récent sondage cinq jours seulement avant les élections.

Youngkin vote à 53 pour cent parmi les électeurs probables, contre 45 pour cent pour McAuliffe.

Le sondeur démocrate Chris Anderson tire la sonnette d’alarme.

« Avec la course essentiellement à égalité parmi l’univers complet des électeurs inscrits, McAuliffe pourrait toujours y parvenir », a déclaré Anderson, qui mène l’enquête Fox News avec le républicain Daron Shaw. « Mais il faudrait quelque chose de grand pour susciter l’enthousiasme pour la candidature de McAuliffe et un effort de vote massivement efficace. »