Le juge renvoie les avocats de « Kraken » Lin Wood et Sidney Powell pour radiation ⋆ .

Sidney Powell et Lin Wood sont maintenant sur le point d’être radiés

Par BRAD REED PUBLIÉ LE 25 AOT 2021 19:50 (HAE)

L'avocat Sidney Powell s'exprime lors d'une conférence de presse avec Rudy Giuliani, avocat du président américain Donald Trump, au sujet des poursuites contestant les résultats de l'élection présidentielle au siège du Comité national républicain à Washington, DC, le jeudi 19 novembre 2020. (Sarah Silbiger pour le Washington Post via .)

Cet article a été initialement publié sur Raw Story

Les avocats épris de Trump, Sidney Powell et Lin Wood, sont maintenant à un pas de plus d’être potentiellement radiés.

La juge de district des États-Unis, Linda Parker, a rendu mercredi un avis cinglant dans lequel elle a accordé la motion de sanctions de la ville de Détroit contre Powell, Wood et d’autres avocats de Trump qui ont utilisé de fausses allégations de fraude électorale pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans le Michigan.

À son avis, Parker a pris des photos du professionnalisme et du caractère personnel de Powell et Wood.

« Les avocats qui ont déposé la plainte en l’espèce ont abusé des règles bien établies applicables au processus de litige en présentant des réclamations non fondées sur la loi ; proférer des affirmations non étayées par des preuves (mais à la place, des spéculations, des conjectures et des soupçons injustifiés) ; présenter des allégations et des allégations factuelles sans s’engager dans l’enquête préalable au dépôt requise ; et traîner ces procédures même après avoir reconnu qu’il était trop tard pour obtenir la réparation demandée », a-t-elle écrit. “Et cette affaire n’a jamais porté sur la fraude – il s’agissait de saper la confiance du peuple dans notre démocratie et de dégrader le processus judiciaire pour le faire.”

Elle a en outre déclaré que les actions de Wood et Powell justifiaient “un renvoi pour enquête et une éventuelle suspension ou radiation à l’autorité disciplinaire appropriée pour chaque barreau d’État et tribunal fédéral dans lequel chaque avocat est admis”.

Lire l’intégralité de l’avis ici (PDF).

