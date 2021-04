Le juge réprimande les remarques de la membre du Congrès Waters à propos du procès Chauvin et soulève des appels ⋆ .

Le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a exprimé lundi sa désapprobation concernant les remarques faites récemment par le représentant américain Maxine Waters au sujet du procès de l’ancien policier Derek Chauvin.

“Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui est irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire et de notre fonction”, a déclaré Cahill après que le jury avait déjà été séquestré pour entamer les délibérations. «S’ils veulent donner leur avis, ils devraient le faire… d’une manière qui soit conforme à leur serment envers la Constitution.»

Cahill a fait ces remarques après que l’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a déclaré que les déclarations de la députée démocrate de Californie auraient pu porter préjudice au jury et constituer un motif d’annulation du procès, a rapporté le journal.

Alors que le juge a rejeté la requête en annulation du procès de l’avocat, Cahill a noté que les paroles du législateur pourraient fournir à la défense «quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès».

Waters, une démocrate californienne, s’est présentée ce week-end et a exprimé sa solidarité avec les manifestants du Brooklyn Center, dans le Minnesota, lors de la septième nuit de manifestations depuis la mort de Daunte Wright.

“Nous recherchons un verdict de culpabilité”, a déclaré la membre du Congrès à propos du procès de Derek Chauvin en relation avec la mort de George Floyd l’année dernière, mais s’il n’y a pas de verdict de culpabilité, “nous ne pouvons pas partir”, a-t-elle déclaré.

Quand quelqu’un a demandé à Waters ce que les manifestants devraient faire si cela ne se produisait pas, la membre du Congrès a répondu: «Je ne vous ai pas entendu», mais lorsqu’on lui a demandé ce que les manifestants devraient faire, Waters a dit: «Eh bien, nous devons rester dans la rue. Et nous devons devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »